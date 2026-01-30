Tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã có màn trình diễn nổi bật trong chiến thắng 3–0 của CLB Thép Xanh Nam Định trước Lion City Sailors tại Shopee Cup/ASEAN Club Championship 2025–26, đóng góp cú đúp bàn thắng giúp đội nhà sớm giành vé vào vòng bán kết giải đấu khu vực.

Sau trận đấu tối qua, HLV trưởng Mauro Jerónimo – chiến lược gia người Bồ Đào Nha – dành lời khen ngợi xứng đáng cho màn thể hiện của chân sút này. Ông nói rằng Nam Định đã trình diễn một trận đấu “hoàn mỹ”, đặc biệt nhấn mạnh tinh thần chiến đấu toàn diện của Xuân Son. Không chỉ ghi bàn, tiền đạo 30 tuổi còn tích cực hỗ trợ phòng ngự và pressing hiệu quả, giúp đội bóng kiểm soát thế trận một cách chủ động.

"Xuân Son không chỉ ghi bàn, cậu ấy còn hỗ trợ phòng ngự, pressing rất tốt. Bàn thắng thứ hai là kết quả trực tiếp từ một tình huống pressing hiệu quả".

Xuân Son chưa hồi phục 100% phong độ nhưng cũng đã liên tục ghi bàn cho CLB Nam Định.

“Hãy thử tưởng tượng khi Xuân Son trở lại 100% phong độ, cậu ấy sẽ còn nguy hiểm như thế nào,” HLV Jerónimo nói, cho thấy niềm kỳ vọng lớn vào khả năng bùng nổ hơn nữa của tiền đạo này trong tương lai. Dù vậy, ông cũng tiết lộ Son hiện vẫn chưa hoàn toàn đạt đỉnh phong độ sau chấn thương và cần thêm thời gian để hồi phục thể lực đầy đủ.

Với phong độ ghi bàn ấn tượng kể từ khi tái xuất – đã có nhiều bàn thắng liên tiếp trong các trận gần đây – Xuân Son tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực trên hàng công của Nam Định. Khi anh đạt được thể trạng tốt nhất, rõ ràng sẽ là một mối đe dọa lớn đối với mọi hàng thủ ở Đông Nam Á.

Đây là tin rất vui cho ĐT Việt Nam, khi chúng ta sắp tái đấu Malaysia ở lượt về bảng F, vòng loại Asian Cup 2027 vào 31/3 tới.