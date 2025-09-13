  Về trang chủ

Khí thế sôi nổi và ý nghĩa tại Đại hội Thể thao Vietjet 2025

Ánh Dương |

Hội thao Vietjet Sports Day 2025 diễn ra tại Hạ Long quy tụ gần 600 vận động viên là cán bộ, nhân viên Vietjet đến từ nhiều quốc gia cùng các đối tác hàng không.

Khí thế sôi nổi và ý nghĩa tại Đại hội Thể thao Vietjet 2025 - Ảnh 1.

Khí thế sôi nổi và ý nghĩa tại Đại hội Thể thao Vietjet 2025 - Ảnh 2.

Khí thế sôi nổi và ý nghĩa tại Đại hội Thể thao Vietjet 2025 - Ảnh 3.

Các "chiến binh bầu trời" háo hức bước vào đại hội thể thao lớn nhất từ trước tới nay của Vietjet

Tại lễ khai mạc, Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo đã truyền lửa nhiệt huyết tới các vận động viên có mặt tại Nhà thi đấu Đa năng tỉnh Quảng Ninh: "Hôm nay chúng ta cùng hòa nhịp trong Vietjet Sports Day, là lúc mỗi chúng ta thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, lan tỏa sức trẻ và tinh thần đồng đội - những giá trị đã làm nên bản lĩnh Vietjet. Chỉ cần hết mình đồng lòng, chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng. Tôi tin rằng hôm nay, mỗi tiếng cười, mỗi nỗ lực, những giọt mồ hôi sẽ kết nối chúng ta thành một tập thể mạnh mẽ hơn - một Vietjet khỏe khoắn, gắn kết và tràn đầy khát vọng vươn xa, bay xa."

Chủ tịch Vietjet cũng đã gửi lời chúc mừng các vận động viên và chúc các đội thi đấu bùng nổ, thành công rực rỡ tại Sports Day.

Khí thế sôi nổi và ý nghĩa tại Đại hội Thể thao Vietjet 2025 - Ảnh 4.

Khí thế sôi nổi và ý nghĩa tại Đại hội Thể thao Vietjet 2025 - Ảnh 5.

Khí thế sôi nổi và ý nghĩa tại Đại hội Thể thao Vietjet 2025 - Ảnh 6.

Lễ khai mạc diễn ra trong không khí cổ vũ cuồng nhiệt và lòng quyết tâm chiến thắng của gần 600 vận động viên

Không chỉ là sự kiện thể thao lớn nhất trong năm của Vietjet, sân chơi gắn kết, rèn luyện sức khỏe và tinh thần đồng đội, nhân dịp này các vận động viên Vietjet còn cùng lan toả tinh thần thể thao, chung tay cùng làm sạch biển, bảo vệ môi trường, quảng bá hình ảnh Việt Nam tươi đẹp. Đây cũng là điểm nhấn trong chiến dịch "I Love Vietjet" – hành trình kết nối trái tim đến trái tim, khẳng định trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Khí thế sôi nổi và ý nghĩa tại Đại hội Thể thao Vietjet 2025 - Ảnh 7.

Khí thế sôi nổi và ý nghĩa tại Đại hội Thể thao Vietjet 2025 - Ảnh 8.

Khí thế sôi nổi và ý nghĩa tại Đại hội Thể thao Vietjet 2025 - Ảnh 9.

Từ sân cỏ đến sàn đấu, những màn tranh tài quyết liệt khiến người xem không thể rời mắt!

