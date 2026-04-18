Khi thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức ở thế dựa chân tường

Tiến Linh liệu sẽ "giải hạn" khi về thi đấu trên mặt sân Bình Dương quen thuộc?

Ở vòng 19, đoàn quân của HLV Polking sẽ di chuyển vào phương Nam gặp đối thủ cùng ngành là Công an TPHCM. Trận đấu mà không chỉ người hâm mộ đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức trông chờ vào 1 chiến thắng của đội nhà mà ngay cả nhiều đội trong tốp đầu bảng cùng hy vọng điều đó để kìm đà tiến của đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng.

Trước khi di chuyển vào TPHCM, nhiều trụ cột của CLB Công an Hà Nội đã lên tinh thần đáng kể qua việc được gia hạn hợp đồng, trong đó có 2 thủ lĩnh ở hàng phòng ngự là Văn Hậu và Đình Trọng. Hai trụ cột khác là Filip Nguyễn và Việt Anh cũng gần hết hợp đồng mà những thể hiện của họ trong thời gian qua hẳn lãnh đạo đội bóng này cũng chuẩn bị để tiếp tục giữ chân cả hai.

Nhưng mọi sự chú ý lúc này dồn vào đội chủ nhà khi thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đang trải qua 2 trận thua liên tiếp với những tỷ số cách biệt trên sân khách trước Thanh Hóa 0-4 và Hải Phòng 0-3. Hai trận thua đã làm cho đội bóng này lùi xa mục tiêu tranh vào top 3 và thậm chí nếu không sớm cải thiện tình thế, đội bóng này dễ rơi vào cuộc khủng hoảng mà sẽ khó kiểm soát tình hình.

Công an TPHCM đang sa sút sau hai trận thua đậm liên tiếp trước Thanh Hóa và Hải Phòng (ảnh).

Đi kèm sự sa sút của đội chủ nhà còn là phong độ khựng lại của Tiến Linh khi đã lâu rồi chân sút này bị “tịt ngòi” làm ảnh hưởng đến hệ thống tấn công của đội nhà. Công an TPHCM sẽ chọn sân Bình Dương làm sân nhà từ vòng 19, việc trở về thi đấu trên mặt sân quen thuộc hy vọng sẽ giúp Tiến Linh tìm lại cảm giác ghi bàn.

Ở trận lượt đi, Công an TPHCM để thua 0-1 trên sân Hàng Đẫy. Hy vọng thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đòi lại món nợ ở trận đấu này rất lớn khi mà cả thầy lẫn trò đều ở vào thế phải sớm kết thúc chuỗi trận sa sút vừa qua, mà không có gì đẹp hơn là việc giành 3 điểm trước đội đang dẫn đầu bảng.

Dự đoán: 2-1