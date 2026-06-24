Khi Ronaldo bị động chạm vào lòng tự ái

Ronaldo đã trải qua những ngày khó khăn nhất sự nghiệp sau màn trình diễn thất vọng trước CHDC Congo. Anh tiếp tục đá chính ở trận Uzbekistan và ghi 2 bàn để giải tỏa hoàn toàn cơn áp lực ấy.

Ronaldo như bị "cả thế giới" quay lưng sau trận ra quân ở World Cup 2026. Đồng đội cũ của Ronaldo, Paul Scholes, lên tiếng chê bai CR7 đã hết thời, với độ tuổi 41 không còn đủ sức để thi đấu đỉnh cao. Đó chỉ là một trong số rất nhiều lời chê bai, thậm chí là hạ bệ từ các cựu cầu thủ, HLV lẫn chuyên gia bóng đá toàn cầu.

Giữa tình hình căng thẳng của Ronaldo, nhiều đồng đội ở tuyển Bồ Đào Nha phải lên tiếng để thể hiện tinh thần đoàn kết tập thể và nhấn mạnh niềm tin họ dành cho đội trưởng. Và trong làn sóng chỉ trích ấy, cựu tiền đạo Michael Owen là người hiếm hoi bảo vệ Ronaldo. Owen nói: "Đã quá nhiều lần Ronaldo bị chỉ trích nhưng ngay sau đó cậu ấy khiến tất cả im lặng. Cứ phải chờ xem điều gì sẽ xảy ra phía trước!".

HLV Martinez vẫn tin tưởng Ronaldo

Ronaldo vẫn đá chính ở đội hình Bồ Đào Nha chạm trán Uzbekistan. HLV Roberto Martinez điều chỉnh hàng công bằng việc đưa Joao Felix đá chính từ đầu thay Bernardo Silva. Khi đó, Pedro Neto được trả lại vị trí tiền đạo phải sở trường. Felix sẽ chơi ở cánh trái, cùng Bruno Fernandes và Neto bơm bóng cho Ronaldo.

Lối chơi của Bồ Đào Nha chuyển biến tích cực rõ so với trận trước. Các chuyên gia của ESPN nhận định đoàn quân của HLV Martinez chơi nhanh hơn, trực diện hơn và xử lý bóng ít chạm hơn. Họ bớt đi một cầu thủ cầm bóng nhiều nhịp là Bernardo Silva để thay bằng Felix, vốn có xu hướng đâm lên phía trước.

Màn trình diễn của Ronaldo đã tích cực hơn.

Tổng số đường chuyền của Bồ Đào Nha giảm hơn 100 (từ 783 xuống còn 603) nhưng hiệu quả khác biệt. Selecao châu Âu tạo ra 10 đường chuyền mở cơ hội trực tiếp ở trận này (so với 7 ở trận trước). Trước CHDC Congo, chỉ số xG (bàn thắng kỳ vọng) của Bồ Đào Nha chỉ ở mức 0,67. Đến trận đối đầu Uzbekistan, xG của Bồ Đào Nha tăng lên 2,74.

Uzbekistan ra sân với đội hình 3-4-3 nhưng chơi co cụm, luôn có 5 hậu vệ giữ chặt cự ly phòng ngự. Cách chơi của đại diện châu Á không khác CHDC Congo ở lượt một. Chỉ khác là màn trình diễn của Bồ Đào Nha đã tốt lên, với nhiều tình huống tấn công biến hóa để khoan thủng ý đồ phòng ngự của Uzbekistan.

Cá nhân Ronaldo chơi tốt hơn nhiều so với trận gặp CHDC Congo để kết nối tốt hơn với các vệ tinh xung quanh. Anh chạm bóng 34 lần và có cơ hội thực hiện 7 pha dứt điểm. CR7 và Bruno đã tìm thấy nhau trong tình huống Bồ Đào Nha ghi bàn nâng tỷ số 2-0. Trước đó, đường chuyền dọn cỗ của Joao Cancelo cũng được CR7 tận dụng bằng cú sút một chạm lạnh lùng.

Nếu may mắn, Ronaldo có thể lập hat-trick ở trận này. Anh bỏ lỡ thêm 2 cơ hội mười mươi và một tình huống bị thủ môn cản phá cú sút cận thành. Sau cùng, cú đúp bàn thắng là đủ để CR7 khẳng định cho ngày trở lại ở World Cup 2026. Siêu sao 41 tuổi đi vào lịch sử World Cup với tư cách là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở 6 kỳ liên tiếp. Và Ronaldo đã thiết lập kỷ lục ghi bàn mới cho đội tuyển Bồ Đào Nha ở sân chơi World Cup (10 bàn).

Ronaldo bị động chạm tự ái?

Trước CHDC Congo, Ronaldo chơi trọn 90 phút nhưng di chuyển chưa đến 8km. Đây là cường độ vận động rất thấp đối với tiền đạo ở một trận đấu đỉnh cao như World Cup. Ronaldo bị Kevin-Prince Boateng chê: "Làm hỏng lối chơi pressing của Bồ Đào Nha". Ronaldo bị Scholes mỉa mai không đủ sức đá chính. Và Ronaldo bị Thierry Henry chê lười di chuyển, khiến cách triển khai tấn công của Bồ Đào Nha bị tù bí.

Selecao châu Âu tạo cách biệt 4 bàn sau 60 phút. HLV Martinez rút Felix và Neto rời sân nhưng vẫn giữ Ronaldo ở lại. Có lẽ thuyền trưởng Bồ Đào Nha muốn tạo điều kiện cho CR7 hoàn tất cú hat-trick ở trận này.

Ronaldo đã di chuyển miệt mài đến tận những phút bù giờ cuối cùng. Điển hình như tình huống cuối trận, Ronaldo pressing đối thủ từ khu vực cấm địa Uzbekistan, vì quá nôn nóng nên thực hiện pha phạm lỗi. Trước đó, trong một nỗ lực áp sát thủ môn, CR7 cản được cú phá bóng và suýt ghi bàn trừng phạt Uzbekistan.

Ronaldo bị Louis Saha chê chỉ biết chăm chú vào từng cơ hội ghi bàn để phá kỷ lục, để ganh đua với Messi và Mbappe. Nhưng trước Uzbekistan, CR7 có hành động hiếm thấy là nhường quả đá phạt cho Nuno Mendes. Từ chính cự ly sát vạch 16,5m đó, Ronaldo từng ghi siêu phẩm đá phạt đánh bại David De Gea ở World Cup 2018.

Đừng vội gạt Ronaldo khỏi đường đua vua phá lưới.

CR7 thực hiện động tác lấy đà gần 3m, hít sâu và siết chặt nắm đấm để sẵn sàng cho pha sút phạt như mọi khi. Khi tất cả đều nghĩ Ronaldo sẽ sút, quyết định của anh là đứng lại và để cho Mendes dứt điểm. Hậu vệ thuộc biên chế PSG sút phạt tung lưới Uzbekistan từ đường bóng căng và hiểm hóc. Một phần, sự bất ngờ từ việc Ronaldo không sút, thay bằng Mendes đã làm xao nhãng sự chú ý của hàng rào và thủ môn Uzbekistan.

Rất lâu rồi Ronaldo mới lại tỏa sáng ở World Cup. 4 năm trước, anh thi đấu mờ nhạt ở cả chiến dịch vòng bảng, sau đó bị HLV Fernando Santos loại khỏi đội hình xuất phát cho trận vòng 1/8 và tứ kết. Khi Ronaldo bị chấm 6,2 điểm ở trận gặp CHDC Congo, số đông nghĩ rằng sân chơi World Cup có lẽ không phù hợp với đôi chân của CR7.

Trở lại với câu nói của Owen: "Đã quá nhiều lần Ronaldo bị chỉ trích nhưng ngay sau đó cậu ấy khiến tất cả im lặng". Riêng ở trận đối đầu Uzbekistan, Ronaldo đã thật sự tỏa sáng và xứng đáng nhận về điểm số 8,5 (theo Sofascore).

Đây là sự trở lại kịp thời của Ronaldo trong lúc Bồ Đào Nha cần anh tỏa sáng nhất. Ít nhất, CR7 đã nổ súng trở lại và bắt đầu gia nhập đường đua tỏa sáng cùng các siêu sao khác như Messi, Mbappe, Erling Haaland và Harry Kane.