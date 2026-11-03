Khi Man United giờ chỉ còn là đội bóng đua trụ hạng

Trận thua trước Chelsea không chỉ là thêm một thất bại nữa trong mùa giải thảm họa của Man United, mà còn cho thấy một đội bóng đang tan rã từ bên trong, nơi mà ngay cả việc sa thải HLV cũng trở thành một thủ tục nhàm chán, không còn chút cảm xúc nào.

Bao giờ Man United mới có lại niềm vui? Ảnh THX

Đó không còn là một đội bóng

Câu hỏi hiển nhiên sau thất bại này là Man United sẽ còn thua bao nhiêu trận nữa dưới thời Carrick trước khi họ thua dưới thời người kế nhiệm? Nhưng điều đáng nói hơn là: câu hỏi đó hóa ra lại chẳng quan trọng gì mấy. Bởi lẽ, ở Old Trafford lúc này, việc sa thải một HLV giống như một điều gì đó đã xảy ra rồi, chỉ còn chờ ngày công bố.

Carrick giờ đây đã "bị định đoạt trước", "bị sa thải trước", như báo Guardian mỉa mai, đến mức gần như đã ngồi nhàn nhã trong trận đấu đội nhà thua trận. Man United đã không thắng một trận nào kể từ đầu tháng 9. Thêm vào đó là việc bị loại khỏi Carabao Cup và vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng Champions League.

Bàn thua đầu tiên của Man United lột tả hết mọi thứ. Khi tỷ số vẫn 0-0, Morgan Rogers nhận bóng ở rìa vòng tròn giữa sân và cứ thế chạy thẳng, xuyên qua những khoảng trống mênh mông nơi lẽ ra phải có một thứ … gọi là Man United. Anh không cần rê bóng, không cần qua người, không cần né tránh bất kỳ vật cản hữu hình nào. Cứ thế chạy 40 mét xuyên qua phần sân đối phương đông đúc.

Đó không chỉ là một bàn thắng đẹp. Đó là một ẩn dụ quá đỗi rõ ràng: Man United giờ đây là sự trống vắng. Không chuyên môn. Không linh hồn chơi bóng.

Vấn đề không nằm ở HLV Carrick

Báo Guardian bình luận: “Carrick không phải là trung tâm của câu chuyện. Anh ta đơn giản là ở sai thời điểm, sai vị trí. Carrick không tự thuê chính mình, anh chỉ làm công việc của mình. Lỗi không phải của Carrick”.

Carrick đơn giản là một phần của nghịch lý tại Man United. Vấn đề nằm ở CLB đang dần chấp nhận sự tầm thường và đánh lạc hướng bằng các con số kinh doanh. Một CLB liên tục chi tiền mà vẫn có vẻ thiếu thốn, bằng cách nào đó lại có lợi nhuận nhưng nợ nần thì lại chẳng giảm. Tại Old Trafford - Nhà hát của những giấc mơ, giờ đây người hâm mộ chỉ thấy sự lừa dối và nợ nần.

Ngay cả việc tìm ra ai là người chịu trách nhiệm, dường như vẫn quá khó với các cổ động viên Man United. Nhà Glazer vẫn đang sở hữu CLB, phần về bóng đá thì của tỷ phú Jim Ratcliffe và tập đoàn INEOS, nhưng các giám đốc Omar Berrada và Jason Wilcox thì cũng chẳng phải là người quyết định cuối cùng. Chính vì thế, cầu thủ thì chỉ trích ban lãnh đạo, chỉ trích chiến thuật của HLV nhưng các CĐV thì lại đồng cảm với Carrick, cũng chẳng phê phán cầu thủ …

Một đội bóng đua trụ hạng

Sau một phần tư chặng đường của mùa giải Premier League, Man United đang chìm sâu ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng, chỉ còn nhiều hơn nhóm xuống hạng vỏn vẹn 1 điểm. Bằng một cách nào đó, Man United đang ở đúng nơi phù hợp với chất lượng hiện nay.

Lần gần nhất Man Utd ngụp lặn ở khu vực cầm đèn đỏ ở giai đoạn này của mùa giải là vào năm 1986, thời điểm ban lãnh đạo quyết định bổ nhiệm Sir Alex Ferguson để giải cứu đội bóng. Thậm chí, giới chuyên môn nhận định đây là cơn khủng hoảng trầm trọng nhất tại Old Trafford kể từ mùa giải 1973-1974, mùa bóng lịch sử mà Man Utd chính thức rớt hạng.

Việc một đội bóng từng 20 lần vô địch nước Anh thi đấu như "mộng du" tiến về phía thảm họa xuống hạng không còn là lời cảnh báo suông, mà đã trở thành nguy cơ hiện hữu.

Trước mắt Man United là lịch thi đấu vô cùng giông bão với màn tiếp đón Roma tại cúp châu Âu, nối tiếp là hai cuộc đối đầu nảy lửa tại Premier League gặp Aston Villa và Liverpool. Nếu không thể nhanh chóng cắt đứt chuỗi trận bết bát, viễn cảnh chính thức rơi xuống nhóm 3 đội bét bảng sẽ là thực tế cay đắng đối với nửa đỏ thành Manchester.