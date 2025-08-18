Khi Coutinho “hạ nhục” Neymar

Neymar nhận trận thua tệ hại nhất sự nghiệp khi Santos thất bại 0-6 trước Vasco Da Gama.

Cựu tiền đạo của Liverpool và Barcelona, Coutinho - người đã gia nhập Vasco vào mùa hè này - đã ghi hai bàn trong hiệp hai sau khi Lucas Piton đưa Vasco vượt lên dẫn trước ngay từ đầu hiệp một. Các bàn thắng của David Correa De Fonseca, Rayan và Danilo Neves đã khép lại tỷ số ấn tượng này. Kết quả này giúp Vasco thoát khỏi khu vực xuống hạng, và chỉ còn kém Santos hai điểm ở vị trí thứ 15.

Neymar, người đã ký hợp đồng mới với Santos vào tháng 6, đã phải nhận trận thua tệ hại nhất trong sự nghiệp, thất bại 0-6 trước Vasco Da Gama. Mặc dù quyết tâm trở lại với hình ảnh xưa cũ, nhưng mọi thứ vẫn không mấy suôn sẻ với Santos của Neymar. Khi trận đấu kết thúc, Neymar đã gục xuống sân khóc nức nở trong vài phút, phải nhờ đến sự an ủi của HLV Vasco và là cựu HLV đội tuyển Brazil, Fernando Diniz.

“Tôi xấu hổ. Tôi hoàn toàn thất vọng với màn trình diễn của chúng tôi. Người hâm mộ có mọi quyền phản đối, rõ ràng là không được dùng bạo lực... Nhưng nếu họ muốn chửi bới và lăng mạ, họ có quyền làm vậy”, Neymar phát biểu sau trận đấu. “Đó là một cảm giác vô cùng xấu hổ. Tôi chưa bao giờ trải qua điều này trong đời. Thật không may, nó đã xảy ra. Những giọt nước mắt đó xuất phát từ sự tức giận, từ tất cả mọi thứ. Thật không may, tôi không thể giúp gì được. Dù sao thì, đó là một sự thật tồi tệ, đó là sự thật”.

Santos, đội chỉ còn cách hai điểm so với nhóm xuống hạng Serie A của Brazil. CLB ngay lập tức tuyên bố sa thải HLV trưởng Cleber Xavier sau kết quả, và “chúc ông ấy may mắn trong sự nghiệp tương lai”, họ nói trong một tuyên bố.