Khi CĐV Manchester United và FC United đoàn kết chống lại nhà Glazer: "‘Đó là cuộc chiến vì bóng đá’

Cuộc biểu tình được tổ chức tại trận đấu sân nhà của FC với Stockton Buổi biểu tình ngồi tại chỗ sẽ diễn ra ở trận derby Manchester

Khoảng 200 người hâm mộ của FC United đã tập trung tại Broadhurst Park trước khi FC tiếp đón Stockton Town trong khuôn khổ giải đấu nghiệp dư Northern Premier League. Bên ngoài sân, pháo sáng được đốt lên với màu đỏ của FC United cùng với màu xanh lá cây và vàng, màu sắc của Newton Heath – tên gọi ban đầu của Man United. Người hâm mộ hát vang các bài hát và khẩu hiệu chống Glazer, trong đó một người giương cờ có hình ảnh của cựu tiền đạo Man United, Eric Cantona, kèm dòng chữ “Eric the King” (Eric Vua).

Người hâm mộ FC United tại trận đấu với Stockton Town. Ảnh: Christopher Thomond/The Observer

Trong một buổi hỏi đáp tại quầy bar St Mary’s Road End, Hội The 1958 cho biết hành động tiếp theo của họ sẽ diễn ra tại trận derby Manchester lần thứ 196. Trước đó, người hâm mộ Man United đã tổ chức một buổi biểu tình ngồi tại chỗ sau chiến thắng 3-2 trước Nottingham Forest vào tháng 8 năm 2023.

“Có lẽ một trong những cuộc biểu tình ấn tượng nhất là khi chúng tôi thực hiện buổi ngồi tại chỗ, và chúng tôi sẽ tổ chức một lần nữa trong trận gặp City”, Steve Crompton của The 1958 nói. “Tôi không nghĩ mọi người đều biết chuyện này, nhưng giờ thì bạn đã biết”. Chris Haymes, cũng từ The 1958 , cho biết: “Chúng tôi sẽ kêu gọi mọi người ngồi tại chỗ của họ. MUST (Hội CĐV Man United) đã thực hiện một cuộc khảo sát nhanh và họ cho rằng sẽ có khoảng 7.000 người được giảm giá vé, người cao tuổi và những người khác không định gia hạn vé mùa. Họ đang cố gắng đẩy giá vé để loại những người này ra khỏi chỗ ngồi, vì vậy chúng tôi sẽ bảo bạn hãy ngồi vào chỗ của mình. Đó là chỗ ngồi bạn đã trả tiền và có thể đã giữ trong 50 hoặc 60 năm qua.”

FC United tiếp đón Stockton Town. Ảnh: Christopher Thomond/The Observer

Sir Jim Ratcliffe, người kiểm soát chính sách bóng đá của United, và nhà Glazer gần đây đã chấm dứt mọi ưu đãi vé, khiến giá vé rẻ nhất hiện là 66 bảng Anh. Quyền sở hữu của gia đình người Mỹ đối với Man United bắt đầu từ vụ mua lại đầy tranh cãi của Malcolm Glazer vào năm 2005, khi ông vay khoảng 500 triệu bảng Anh để làm vốn và khiến câu lạc bộ gánh khoản nợ đó. Điều này khiến một nhóm người hâm mộ bất mãn tách ra và thành lập FC United vào tháng 5 cùng năm.

Sau khi Malcolm Glazer qua đời vào tháng 5 - 2014, sáu người con của ông tiếp quản và vẫn là cổ đông đa số, trong khi Ratcliffe mua 28,94% cổ phần vào năm ngoái, trở thành cổ đông cá nhân lớn nhất. Nợ của Man United hiện khoảng 730 triệu bảng Anh. Câu lạc bộ còn nợ thêm 300 triệu bảng phí chuyển nhượng và đã lỗ 300 triệu bảng trong ba năm qua.

Hành động hôm thứ Bảy, được gọi là Ngày United United, là lần đầu tiên FC United và một nhóm người hâm mộ Man United chính thức hợp sức kể từ khi câu lạc bộ nghiệp dư này (FC United) được thành lập. Đây là điều từng gây chia rẽ giữa các cổ động viên. Từng có cuộc biểu tình diễn ra sau khi The 1958 liên hệ với FC United.

Một chú chó đeo khăn quàng cổ FC United trong sân. Ảnh: Christopher Thomond/The Observer

Haymes giải thích lý do The 1958 tiếp cận FC United: “Lý do của chúng tôi là vì một điều mà ban lãnh đạo Man United dựa vào là sự chia rẽ – trong số người hâm mộ và toàn bộ sự ủng hộ. Vì vậy, chúng tôi tin rằng đoàn kết là cách tốt nhất để đấu tranh cho điều chúng tôi cho là đúng đắn, và tại sao không liên hệ với những người đã từng trải qua và rời bỏ 20 năm trước, bất kể bạn đã tức giận, đam mê hay tin tưởng vào điều gì khi đó.”

Chủ tịch FC United, Nick Boom, nói: “Khi chúng tôi ngồi lại với nhau, chúng tôi nhận ra FC United có rất nhiều điểm chung với những gì nhóm The 1958 đang cố gắng đạt được. Họ đấu tranh cho giá vé phải chăng để mọi người có thể vào xem trận đấu mà không bị loại vì giá cả. Và họ đang rất nỗ lực để bảo vệ văn hóa người hâm mộ. Tại FC United, chúng tôi cho rằng đoàn kết là sức mạnh. Chúng tôi là một hợp tác xã ở đây tại FC và đó là sức mạnh lớn nhất của chúng tôi. Đó là con người của chúng tôi. Nhưng tôi nghĩ [The 1958] đang dẫn đầu bằng sự dũng cảm lúc này, mọi người đang chỉ trích họ về những gì họ chưa làm, nhưng họ đang đặt mình ra ngoài kia. Đó là lý do tại FC United, chúng tôi nhìn nhau và nói: ‘Bạn biết không, những người này xứng đáng được ngưỡng mộ vì những gì họ đang làm – họ can đảm và chúng tôi cũng cần can đảm’.”

“Vì một số người hâm mộ của chúng tôi có thể nghĩ: ‘Tại sao chúng tôi lại tái kết nối với United, đó không phải là cuộc chiến của chúng tôi?’ Nhưng thực tế, đó là cuộc chiến vì bóng đá. Nó vượt qua các câu lạc bộ bóng đá. Đó là về người hâm mộ bóng đá. Chúng tôi đứng cùng những người này, và chúng tôi sẽ ủng hộ hiến chương xoay quanh những trụ cột chính mà chúng tôi đã nói đến, bóng đá giá cả phải chăng.”

Trước trận thua 1-0 trước Stockton Town, người hâm mộ cũng đã tụ tập tại khu vực St Mary’s Road End, với tổng cộng 2.357 người có mặt tại trận đấu.