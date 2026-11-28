Sự trưởng thành của Nguyễn Đình Bắc cùng những tài năng trẻ như Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Minh Tâm, Trần Trung Kiên hay Chu Ngọc Nguyễn Lực đang mang đến những nét mới cho cuộc đua các danh hiệu tại Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026.

Nguyễn Lực (10) vừa cùng tuyển U17 Việt Nam tham dự vòng chung kết U17 World Cup. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Từ triển vọng đến khẳng định mình

Nếu năm 2025 đánh dấu bước trưởng thành của Nguyễn Đình Bắc thì năm 2026 chứng kiến sự thăng hoa của tiền đạo sinh năm 2004. Từ một gương mặt được kỳ vọng ở các đội tuyển trẻ, Đình Bắc đã trở thành nhân tố quan trọng trên hàng công đội tuyển Việt Nam.

Khởi đầu năm 2026, tài năng trẻ quê Nghệ An giành danh hiệu Vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á với 4 bàn thắng và 2 pha kiến tạo, góp công giúp U23 Việt Nam giành HCĐ. Đến ASEAN Cup 2026, Đình Bắc tiếp tục tỏa sáng với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải, đồng thời chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới cùng Nguyễn Xuân Son (5 bàn thắng).

Những pha đi bóng đầy ngẫu hứng vẫn là nét riêng của Đình Bắc, nhưng sự trưởng thành trong cách lựa chọn thời điểm xử lý bóng, phối hợp cùng đồng đội và dứt điểm đã giúp anh trở nên nguy hiểm hơn trước khung thành đối phương. Ở tuổi 22, Đình Bắc còn được HLV Kim Sang-sik tin tưởng đưa vào ban cán sự đội tuyển Việt Nam.

Từ danh hiệu Quả bóng bạc Việt Nam 2025, Đình Bắc đang đứng trước cơ hội chinh phục một cột mốc mới trong sự nghiệp. Sự hiện diện của anh bên cạnh những tên tuổi như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Xuân Son hay Patrik Lê Giang khiến cuộc bầu chọn năm nay thêm phần hấp dẫn.

Quang Hải từng giành Quả bóng vàng khi mới 21 tuổi. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Lịch sử Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam từng chứng kiến Phạm Văn Quyến và Lê Công Vinh bước lên bục vinh danh cao nhất khi mới 19 tuổi, lần lượt vào năm 2003 và 2004. Đến năm 2018, Nguyễn Quang Hải cũng giành Quả bóng vàng đầu tiên ở tuổi 21. Những cuộc bứt phá của các tài năng trẻ luôn mang đến cảm xúc đặc biệt cho giải thưởng qua hơn ba thập niên.

Những gương mặt đáng chờ đợi

Một trong những phát hiện thú vị của V-League mùa này là Nguyễn Lê Phát. Giữa đội hình Ninh Bình có nhiều tuyển thủ quốc gia và ngoại binh chất lượng, chân sút mới 19 tuổi đã tìm được chỗ đứng cho mình. Với 4 bàn thắng tại V-League 2026-2027, Lê Phát đang dẫn đầu nhóm cầu thủ nội về thành tích ghi bàn.

Ở đấu trường quốc tế, Lê Phát từng ghi bàn trong chiến thắng 3-2 trước U23 UAE tại tứ kết U23 châu Á 2026, sau đường chuyền thuận lợi của Đình Bắc. Đến ASIAD 2026, anh tiếp tục lập công trong trận gặp U23 Philippines. Những bước tiến về chuyên môn giúp cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo PVF nhận được sự quan tâm của HLV Kim Sang-sik và có tên trong danh sách triệu tập ban đầu của đội tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 11.

Cũng ở tuổi đôi mươi, tiền đạo Nguyễn Minh Tâm của HAGL đã có những ngày thi đấu đáng nhớ tại giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai Cup 2026. Anh lập cú đúp trước U23 Thái Lan và ghi bàn trong trận hòa U23 Qatar, góp phần giúp đội nhà lên ngôi vô địch.

Ở vị trí thủ môn, Trần Trung Kiên ngày càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm tại V-League và các đội tuyển quốc gia. Cao Văn Bình cũng để lại dấu ấn khó quên với pha cản phá quyết định trong loạt luân lưu trước U23 Hàn Quốc, giúp U23 Việt Nam giành HCĐ châu Á.

Nguyễn Lê Phát có những dấu ấn nổi bật trong năm 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bên cạnh đó, những Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Thái Quốc Cường, Đinh Quang Kiệt, Lê Văn Thuận hay Ngô Đăng Khoa đang mang đến những lựa chọn mới cho bóng đá Việt Nam ở nhiều vị trí.

Nét thú vị trong danh sách đề cử Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất năm 2026 còn là sự xuất hiện của Chu Ngọc Nguyễn Lực. Cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC vừa ghi 2 bàn tại FIFA U17 World Cup 2026, lần lượt vào lưới U17 Bỉ và U17 New Zealand. Hành trình tại Qatar đã giúp Nguyễn Lực được biết đến nhiều hơn, dù phía trước em vẫn còn cả một chặng đường dài để trưởng thành.