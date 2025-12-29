Khép lại SEA Games 33, thể thao Việt Nam sẵn sàng cho 5 mặt trận lớn năm 2026

Sau năm 2025 được đánh dấu bằng những bước tiến mạnh mẽ, thể thao thành tích cao Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho những mục tiêu lớn hơn trong năm 2026, năm bản lề với 5 đại hội thể thao quan trọng mang tính quyết định.

Đó là Asiad 20 tổ chức tại Nhật Bản, Olympic Trẻ 2026 tại Senegal, Đại hội Thể thao Trong nhà và Võ thuật châu Á, Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á và Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026.

Một năm với lịch trình dày đặc nhưng giàu cơ hội, nơi các vận động viên Việt Nam không chỉ hướng tới việc khẳng định vị thế trong khu vực mà còn từng bước vươn lên ở đấu trường châu lục và thế giới.

Trọng tâm của kế hoạch chuẩn bị sẽ là việc tập trung nguồn lực cho các môn thể thao mũi nhọn, có khả năng cạnh tranh huy chương trực tiếp tại Asiad 20, đồng thời xây dựng lộ trình bài bản nhằm giành vé tham dự các vòng loại Olympic.

Cơ sở cho sự tự tin đó đến từ một năm 2025 đầy ấn tượng, khi thể thao thành tích cao Việt Nam giành tổng cộng 2.253 huy chương quốc tế các loại, con số phản ánh rõ chiều sâu lực lượng và hiệu quả của công tác huấn luyện, đầu tư trong thời gian qua.

Bóng đá tiếp tục là điểm nhấn nổi bật trong bức tranh chung. Đội tuyển U23 Việt Nam lập cột mốc lịch sử với lần thứ ba liên tiếp vô địch U23 Đông Nam Á. Tại SEA Games 33 vừa khép lại, đội tuyển U22 nam và đội tuyển futsal nữ quốc gia cũng xuất sắc mang về những tấm huy chương vàng quan trọng, góp phần khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam trong khu vực.

Khép lại SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam hoàn thành mục tiêu đề ra khi duy trì vị trí trong nhóm 3 quốc gia dẫn đầu Đông Nam Á. Thành tích 87 Huy chương Vàng, 81 Huy chương Bạc và 112 Huy chương Đồng không chỉ là thước đo cho nỗ lực của các vận động viên, HLV và bộ phận chuyên môn, mà còn tạo nền tảng tinh thần vững chắc để thể thao Việt Nam tự tin hướng tới 5 đại hội lớn của năm 2026. Một hành trình hứa hẹn nhiều thách thức nhưng cũng mở ra cơ hội bứt phá mới.