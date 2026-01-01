Khép lại 2025 đầy drama, Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My chào 2026 bằng khung hình cực ngọt, gấp 3 visual đỉnh chóp!

Sau một năm 2025 nhiều sóng gió, từ áp lực sự nghiệp đến những bàn tán không hồi kết trên mạng xã hội, vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My đã chính thức khép lại tất cả năm cũ bằng một cái kết không thể ngọt ngào hơn. Chẳng cần đôi co, giải thích dài dòng, cặp vợ chồng hot nhất làng bóng đá Việt chọn cách "trả lời" tinh tế nhất cho những đồn thổi cõi mạng: hạnh phúc viên mãn bên gia đình nhỏ khi bước sang thềm năm mới 2026.

Khung hình gia đình nhỏ nở nụ cười rạng rỡ bên nhau trong chuyến du lịch Phú Quốc khiến netizen thả tim rần rần vì quá dễ thương, lại còn "gấp 3 visual". Doãn Hải My ngày càng xinh đẹp, Đoàn Văn Hậu cao lớn là điểm tựa cho vợ con còn nhóc tỳ Minh Đăng tinh nghịch đáng yêu trong vòng tay bố mẹ.

Văn Hậu hạnh phúc bên gia đình nhỏ (Ảnh: IGNV)

Đêm Giao thừa, vợ chồng Văn Hậu - Hải My khiến dân mạng "lụi tim" khi chia sẻ loạt khoảnh khắc đón năm mới tại Phú Quốc. Trong khung cảnh pháo hoa rực sáng trên bầu trời, cả gia đình quây quần bên nhau, cùng cười nói rôm rả, ánh mắt lấp lánh niềm vui khó giấu. Không cần caption cầu kỳ, chỉ những cái nhìn trao nhau cũng đủ thấy rõ: mọi ồn ào đã ở lại phía sau.

Vợ chồng Văn Hậu - Hải My trong khoảnh khắc Giao thừa sôi nổi (Ảnh: TTNV)

Cùng với màn xem màn pháo hoa đầy cảm xúc, Văn Hậu cùng bà xã xinh đẹp cũng đưa con trai Minh Đăng dạo phố đêm. Hình ảnh cả hai nắm tay nhau, cùng đẩy xe cho con trai, bước chậm rãi giữa không gian yên bình, thỉnh thoảng cúi xuống trêu đùa nhóc tỳ khiến netizen chỉ biết thốt lên: "Đây đúng là phiên bản hạnh phúc mà ai cũng mong chờ". Nụ cười mãn nguyện trên gương mặt cả hai như lời khẳng định không thể rõ ràng hơn cho cuộc sống hôn nhân viên mãn hiện tại.

Vợ chồng Văn Hậu đưa con đi dạo phố đêm đầy tình cảm (Ảnh: TTNV)

Không chỉ ghi điểm bằng khoảnh khắc gia đình, Đoàn Văn Hậu còn khiến người hâm mộ xúc động khi đăng tải video tổng kết hành trình năm 2025 của bản thân. Từ những ngày nằm viện phẫu thuật chấn thương, từng buổi tập phục hồi đầy mồ hôi và nước mắt, cho đến khoảnh khắc trở lại sân cỏ - tất cả được gói gọn trong một đoạn video ngắn nhưng đủ khiến fan nghẹn ngào. Văn Hậu không nói nhiều, chỉ lặng lẽ cho thấy sự kiên trì và quyết tâm để kết lại năm cũ bằng một màn comeback ấn tượng. Và bên cạnh anh, luôn có bà xã xinh đẹp Doãn Hải My đồng hành. Doãn Hải My cổ vũ chồng bằng bình luận ngắn gọn: "Trở lại và càng mạnh mẽ hơn".

Văn Hậu tổng kết năm 2025 đầy nỗ lực khi vượt qua chấn thương nặng và trở lại (Video: TTNV)

Bước sang 2026, vợ chồng Văn Hậu - Hải My không hứa hẹn điều gì quá lớn lao, nhưng chính những hình ảnh đời thường, giản dị và hạnh phúc ấy lại là lời tuyên bố rõ ràng nhất: gia đình nhỏ chính là điểm tựa vững chắc, là động lực để cả hai mạnh mẽ hơn trong năm mới.

Khép lại 2025 đầy drama, mở ra 2026 bằng tình yêu, sự đồng hành và một visual gia đình "đỉnh của chóp" - Văn Hậu và Hải My đúng là đã chọn cách trả lời dư luận… quá cao tay.

Nhan sắc xinh đẹp của bà xã Đoàn Văn Hậu gây sốt MXH (Ảnh: IGNV)



