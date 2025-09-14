Khánh Thi bật khóc khi Phan Hiển giành huy chương thế giới đầy vẻ vang, tạo hình chiến sĩ yêu nước gây sốt MXH!

Sàn đấu dancesport quốc tế vừa chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử khi kiện tướng dancesport Nguyễn Đoàn Phan Hiển cùng bạn diễn Đặng Thu Hương xuất sắc mang về huy chương đồng Vô địch Thế giới Show Dance Latin do Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao Thế giới (WDSF) tổ chức tại Mỹ. Đây cũng là lần đầu tiên bộ đôi đại diện Việt Nam mạnh dạn thử sức ở hạng mục không thuộc sở trường, khiến chiến thắng trở nên bất ngờ và xúc động hơn bao giờ hết.

Chứng kiến thành công ấy, Khánh Thi - bà xã đồng thời là HLV trực tiếp của Phan Hiển - không kìm được nước mắt. Trên trang cá nhân, nữ hoàng dacnesport nghẹn ngào viết: "Chúng tôi đã làm được. Người Việt Nam làm được. Huy chương đồng vô địch thế giới Show Dance Latin của Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao thế giới tổ chức tại Mỹ. Tôi khóc đây, không thể tin được".

Phan Hiển - Thu Hương giành HCĐ ề huy chương đồng giải Vô địch Thế giới Show Dance Latin

Khánh Thi hạnh phúc ăn mừng thành tích cùng Phan Hiển - Thu Hương

Nữ kiện tướng dancesport cũng dành lời chúc mừng tới hai VĐV của tuyển quốc gia, đồng thời tiết lộ rằng cả hành trình đến với giải đấu này là một chuyến đi "đầy bão táp, vất vả". Chính vì vậy, giọt nước mắt của Khánh Thi càng làm khán giả cảm nhận rõ sự hy sinh, nỗ lực và đam mê mà cả ê-kíp đã đặt trọn vào từng bước nhảy.

Bên cạnh thành tích vang dội, màn hóa thân trên sân khấu của Phan Hiển và bạn diễn cũng trở thành tâm điểm chú ý. Tạo hình người chiến sĩ xả thân trên chiến trường và nữ y tá thời chiến đã gây ấn tượng mạnh mẽ, không chỉ nhờ kỹ thuật điêu luyện mà còn bởi cảm xúc dạt dào trong từng động tác. Hình ảnh Phan Hiển với khuôn mặt hóa trang đầy vết thương, vẫn mạnh mẽ dìu bạn diễn qua những nhịp nhảy, khiến người xem phải nổi da gà.

Khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều khán giả để lại bình luận tự hào: "Quá đỉnh, Việt Nam đã ghi dấu ấn trên bản đồ dancesport thế giới", "Nhìn mà rưng rưng, đúng là nghệ thuật chạm tới trái tim".

Chiến thắng này không chỉ đánh dấu một cột mốc rực rỡ trong sự nghiệp của Phan Hiển và Đặng Thu Hương, mà còn mở ra thêm nhiều cơ hội để dancesport Việt Nam vươn tầm thế giới.

Khánh Thi bật khóc khi Phan Hiển giành HCĐ giải thế giới, tạo hình của nam kiện tướng gây sốt MXH

Không chỉ là những người đồng hành trên sàn đấu, Khánh Thi và Phan Hiển còn là một cặp đôi đáng ngưỡng mộ ngoài đời. Trải qua hơn một thập kỷ gắn bó, cả hai đã cùng nhau vượt qua không ít sóng gió, xây dựng tổ ấm hạnh phúc với ba thiên thần nhỏ. Phan Hiển luôn dành sự tôn trọng và biết ơn sâu sắc cho bà xã, người đã dìu dắt anh từ những ngày đầu chập chững theo đuổi dancesport cho đến khi chạm tay vào những tấm huy chương danh giá.

Chính vì vậy, khoảnh khắc Phan Hiển giơ cao cúp tại Mỹ không chỉ là niềm tự hào cho làng khiêu vũ thể thao Việt Nam, mà còn là thành quả ngọt ngào cho chặng đường đầy kiên trì và hy sinh của cả hai vợ chồng. Từ phòng tập đến sân khấu, từ cuộc sống đời thường đến đấu trường quốc tế, Khánh Thi - Phan Hiển luôn chứng minh rằng tình yêu, đam mê và sự nỗ lực không ngừng nghỉ chính là chìa khóa để tạo nên kỳ tích.

Phan Hiển - Thu Hương check-in cùng các cặp VĐV giành HCV, HCB

Ngoài thành tích của cặp đôi Phan Hiển - Thu Hương, ở Giải vô địch thế giới 2025, VĐV Nguyễn Trọng Nhã Uyên cũng đã tạo nên dấu mốc lịch sử cho dancesport Việt Nam khi xuất sắc giành huy chương đồng nội dung solo Latin nữ.