Khánh Thi "bắt" chồng trẻ - Phan Hiển luôn đeo nhẫn cưới khi đi chấm các "em xinh" thi đấu: Không phải vì ghen, mà vì yêu

Trong giới Dancesport, cặp đôi Khánh Thi - Phan Hiển luôn khiến khán giả ngưỡng mộ không chỉ bởi tài năng mà còn bởi sự gắn kết bền chặt trong hôn nhân sau hơn một thập kỷ. Mới đây, câu chuyện Phan Hiển luôn phải "tự giác" đeo nhẫn cưới mỗi khi xuất hiện trên ghế giám khảo bỗng viral trở lại và thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Đặc biệt là màn khoe nhẫn cưới của Phan Hiển khi làm giám khảo của Em Xinh Say Hi, nơi quy tụ dàn mỹ nhân showbiz Việt.

Nhiều người lầm tưởng rằng việc Khánh Thi yêu cầu chồng trẻ đeo nhẫn cưới là một cách để "giữ chân" hay kiểm soát vì ghen. Tuy nhiên, đằng sau hành động đó lại là một ý nghĩa hoàn toàn khác. Với Khánh Thi, chiếc nhẫn không chỉ là vật trang sức hay ký hiệu của "chủ quyền", mà nó là biểu tượng của sự trân trọng và đồng hành, nó là giới hạn thể hiện hình ảnh một người đàn ông đã có gia đình.

Việc Phan Hiển đeo nhẫn khi đi chấm thi - nơi anh xuất hiện với tư cách một chuyên gia, một người đàn ông trưởng thành - giúp anh thể hiện hình ảnh một người trụ cột gia đình đáng tin cậy.

Khánh Thi luôn là nữ hoàng trong mắt Phan Hiển

Phan Hiển khoe nhẫn cưới khi đi chấm thi Em Xinh Say Hi

Đáp lại sự "khắt khe" đáng yêu của vợ, Phan Hiển luôn vui vẻ chấp hành. Dù đôi khi đặc thù công việc nhảy múa khiến việc đeo trang sức có chút vướng víu, anh vẫn luôn ưu tiên mong muốn của bà xã. Phan Hiển hiểu rằng chiếc nhẫn giúp Khánh Thi cảm thấy được yêu thương và an tâm dù cô không ở bên cạnh. Thay vì cảm thấy bị gò bó, anh biến đó thành niềm tự hào, luôn khéo léo khoe chiếc nhẫn như một cách khẳng định hạnh phúc viên mãn.

Đằng sau vẻ ngoài nghiêm khắc của "nữ hoàng dancesport" Khánh Thi là trái tim của một người phụ nữ luôn muốn sưởi ấm tổ ấm mình. Khánh Thi "bắt" chồng đeo nhẫn là để nhắc nhở cả hai về lời thề nguyện, về những khó khăn họ đã cùng nhau vượt qua để có được ngày hôm nay.

Cùng với việc Phan Hiển ngày càng ra dáng "ông bố bỉm sữa", hết lòng chăm sóc bé Lisa và các con, công chúng càng khẳng định: Khánh Thi và Phan Hiển là chuyện tình chị em viên mãn bậc nhất showbiz Việt.