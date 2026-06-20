Khai màn Giải nữ VĐQG 2026: ĐKVĐ TP.HCM I thị uy sức mạnh bằng chiến thắng đậm

Lễ khai mạc Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026 diễn ra trang trọng tại Hà Nam trước khi ĐKVĐ TP.HCM I khẳng định vị thế bằng chiến thắng trong trận mở màn mùa giải mới.

Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2026 chính thức khởi tranh chiều 20/6 tại sân vận động Hà Nam, đánh dấu sự trở lại của sân chơi cao nhất bóng đá nữ Việt Nam với nhiều kỳ vọng về chất lượng chuyên môn cũng như công tác tổ chức. Mùa giải năm nay tiếp tục nhận được sự đồng hành của nhà tài trợ Thái Sơn Bắc cùng sự hỗ trợ từ FIFA thông qua Chương trình Phát triển các giải đấu nữ, hứa hẹn tạo thêm động lực cho sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam.

Lễ khai mạc được tổ chức trang trọng với sự tham dự của lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đại diện nhà tài trợ, địa phương đăng cai cùng các đội bóng tham dự giải. Ngay sau phần nghi thức, tại sân Thành Long, trận đấu mở màn của giải chứng kiến cuộc đối đầu nội bộ giữa đương kim vô địch TP.HCM I và TP.HCM II. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, HLV Đoàn Thị Kim Chi chủ động xoay tua đội hình khi cất nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị nhằm giữ sức cho chặng đường dài phía trước. Sự vắng mặt của chân sút chủ lực Huỳnh Như khiến TP.HCM I gặp không ít khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Dù kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội, nhà vô địch phải chờ tới phút 41 mới có thể phá vỡ thế cân bằng. Từ một tình huống tấn công bài bản, Cù Thị Huỳnh Như tung cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn TP.HCM II, mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng này giúp TP.HCM I bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 1-0.

Sang hiệp hai, TP.HCM II tiếp tục thể hiện tinh thần thi đấu đầy quyết tâm và gây ra không ít khó khăn cho các đàn chị. Tuy nhiên, sự khác biệt về đẳng cấp dần được thể hiện khi trận đấu trôi về giai đoạn cuối. Phút 70, Đậu Nguyễn Quỳnh Anh ghi bàn nhân đôi cách biệt, mở ra thế trận thuận lợi cho TP.HCM I.

Sau bàn thua thứ hai, TP.HCM II không còn duy trì được sự chắc chắn trước sức ép liên tục từ đối thủ. Tận dụng sự xuống sức của hàng phòng ngự bên kia chiến tuyến, TP.HCM I liên tiếp ghi thêm ba bàn thắng. K’Thủa tỏa sáng với một cú đúp, trong khi Phan Thị Trang cũng điền tên lên bảng tỷ số, qua đó khép lại chiến thắng đậm 5-0 cho nhà đương kim vô địch trong ngày ra quân.

Chiến thắng đậm 5-0 trong ngày ra quân giúp TP.HCM I có khởi đầu không thể thuận lợi hơn trên hành trình bảo vệ ngôi vương. Kết quả này cũng gửi lời cảnh báo tới các đối thủ cạnh tranh như Hà Nội, Than KSVN hay Thái Nguyên T&T về tham vọng tiếp tục thống trị bóng đá nữ Việt Nam của đội bóng mang tên Bác. TP.HCM I hiện đang là đội đương kim vô địch sau khi lần thứ 14 đăng quang ở mùa giải 2025, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế số một của mình tại sân chơi quốc nội.