Khai mạc World Cup 2026 đặc biệt chưa từng có trong lịch sử

Thay vì duy trì truyền thống tổ chức một buổi lễ khai mạc duy nhất, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa đưa ra một quyết định mang tính lịch sử. World Cup 2026 sẽ có tới 3 lễ khai mạc riêng biệt tại cả 3 quốc gia đồng chủ nhà là Mexico, Canada và Mỹ. Động thái này nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa đa dạng của các nước đăng cai và mang lại trải nghiệm bùng nổ cho người hâm mộ trên toàn thế giới.

Lễ khai mạc đầu tiên và cũng là sự kiện mở màn chính thức cho giải đấu sẽ diễn ra tại sân vận động huyền thoại Estadio Azteca (Mexico) vào lúc 02h00 ngày 12/6/2026. Ngay sau buổi lễ là trận đấu đầu tiên của bảng A giữa đội chủ nhà Mexico và Nam Phi. FIFA tiết lộ đây sẽ là một buổi hòa nhạc khổng lồ mang đậm hơi thở văn hóa bản địa, với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ nổi tiếng như Mana, Alejandro Fernandez và Belinda.

Chỉ một ngày sau đó, không khí lễ hội sẽ lan tỏa đến hai quốc gia còn lại. Tại Canada, lễ khai mạc thứ hai được tổ chức trên sân BMO Field (Toronto) vào lúc 02h00 ngày 13/6/2026, trước trận đấu giữa đội chủ nhà Canada và Bosnia & Herzegovina. Chương trình tại đây tập trung vào thông điệp đa dạng sắc tộc với sự tham gia của các ngôi sao như Michael Buble và Alanis Morissette.

Cuối cùng, vào lúc 08h00 cùng ngày (13/6/2026), lễ khai mạc tại Mỹ sẽ được tổ chức hoành tráng tại sân SoFi (Los Angeles) trước khi đội tuyển Mỹ đối đầu với Paraguay. Buổi lễ tại xứ sở cờ hoa hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc âm nhạc hiện đại, quy tụ những tên tuổi hàng đầu thế giới như Katy Perry, rapper Future, và đặc biệt là sự xuất hiện của nữ thần tượng Lisa (Blackpink).

Việc tổ chức 3 lễ khai mạc là một quyết định chưa từng có trong tiền lệ của FIFA. Trong quá khứ, ở kỳ World Cup 2002 do Hàn Quốc và Nhật Bản đồng đăng cai, chỉ có duy nhất Hàn Quốc được tổ chức lễ khai mạc. Với thay đổi lần này, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định tham vọng biến World Cup 2026 thành kỳ đại hội lớn nhất lịch sử, nơi mọi quốc gia đồng chủ nhà đều có cơ hội tỏa sáng và khẳng định vị thế văn hóa của mình ngay từ những giờ phút đầu tiên.