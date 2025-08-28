“Khắc tinh” một thời của tuyển Việt Nam sắp làm “sếp lớn” tại Malaysia?

Sau khi ông Joehari Ayub từ chức, chiếc ghế chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM) đang bỏ trống. Chủ tịch tạm quyền Yusoff Mahadi tiến hành đại hội bất thường nhằm bầu ra chủ tịch mới.

Một trong những ứng viên sáng giá nhất là cựu tiền đạo Safee Sali. Với người hâm mộ Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung, Safee Sali gắn liền với giai đoạn cực kỳ thành công của các cấp độ đội tuyển Malaysia. Tại AFF Cup 2010, chân sút sinh năm 1984 tỏa sáng đưa Malaysia giành chức vô địch đồng thời đoạt luôn danh hiệu Vua phá lưới.

Safee Sali là huyền thoại bóng đá Malaysia

Các CĐV Việt Nam có lẽ vẫn chưa quên được 2 bàn thắng của Safee Sali ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2010 vào lưới thủ môn Tấn Trường. Trận đấu đó không chỉ chặn đứng cơ hội bảo vệ chức vô địch của tuyển Việt Nam mà còn là cột mốc bắt đầu giai đoạn đầy trắc trở với đoàn quân áo đỏ.

Safee Sali từng là chủ tịch Hiệp hội cầu thủ nhà nghề Malaysia trong 6 năm. Anh giải nghệ từ năm 2022 và không theo đuổi sự nghiệp HLV. Trong thành phần ban lãnh đạo FAM hiện giờ có một phó chủ tịch từng làm việc với Safee Sali là HLV Dollah Salleh. Họ từng sát cánh với tư cách thầy trò ở AFF Cup 2014.