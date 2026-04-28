"Khắc tinh" của HLV Troussier chính thức trở lại nắm quyền tại Indonesia

Truyền thông Indonesia đưa tin, HLV Shin Tae-yong vừa chính thức nhận lời trở lại trong vai trò cầm quân tại Indonesia. Tuy nhiên, lần này hợp đồng của ông Shin là với Liên đoàn bóng đá mini xứ Vạn đảo. Liên đoàn bóng đá mini Indonesia được thành lập để quản lý hoạt động của môn bóng đá sân 7 người - độc lập với môn bóng đá 11 người cũng như futsal.

HLV Shin Tae-yong sẽ dẫn dắt đội tuyển bóng đá mini Indonesia thi đấu Cúp Liên lục địa 2026 tổ chức tại Italia. Kinh nghiệm cầm quân dày dặn cùng uy tín của ông được kỳ vọng sẽ giúp tuyển Indonesia đạt thành tích cao.

Ông Shin Tae-yong là người có ảnh hưởng lớn tới bóng đá 11 người Indonesia thông qua giai đoạn nắm quyền kéo dài 6 năm, từ 2020 đến 2025. Chiến lược gia người Hàn Quốc đã góp phần quan trọng xây dựng nền móng đào tạo trẻ khi dẫn dắt các cấp độ từ U20, U23 tới ĐTQG.

Đặc biệt, ông Shin đã giúp đội tuyển Indonesia lần đầu tiên lọt vào vòng 1/8 Asian Cup và vòng loại thứ ba World Cup. Trên hành trình đạt được những cột mốc này, HLV Shin Tae-yong đã 3 lần đánh bại đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Troussier. Nổi bật là chiến thắng 3-0 ngay trên SVĐ Mỹ Đình vào đầu năm 2024.