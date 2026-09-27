Khả Ngân chung tay, đưa "Toa tàu sống khỏe, sống xanh" đến Việt Nam

“Chuyến Tàu Ánh Trăng Của FuBear” quy tụ 13 thương hiệu Đài Loan, mang đến không gian trải nghiệm công nghệ và không khí Trung Thu tại Vạn Hạnh Mall.

TP.HCM, ngày 26/9/2026 – “Chuyến Tàu Ánh Trăng Của FuBear” diễn ra trong hai ngày 26-27/9 tại Vạn Hạnh Mall, quy tụ 13 thương hiệu tiêu biểu của Đài Loan, giới thiệu các sản phẩm và giải pháp công nghệ đến người tiêu dùng Việt Nam.

Điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện lần đầu tại TP.HCM của FuBear, đại sứ thương hiệu Taiwan Excellence. Khách tham quan được dẫn qua hành trình khám phá các sản phẩm hướng tới cuộc sống thông minh, khỏe mạnh, sáng tạo và bền vững.

Ông Han Kuo-Yao – Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM, bà Bùi Thị Ninh – Phó Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) – HCM cùng tham gia trải nghiệm sản phẩm tại sự kiện (Từ phải sang trái).

Không gian sự kiện được chia thành bốn khu trải nghiệm. “Toa Tàu Sáng Tạo” giới thiệu sản phẩm của Datotek và MSI; “Toa Tàu Tương Lai” quy tụ ASUS, Maktar, Silicon Power và Transcend. Trong khi đó, Acerpure, DEMAI và SAEKO góp mặt tại “Toa Tàu Sống Khoẻ”, còn ATUNAS, Mbran Filtra, KSS và Johnson Fitness mang đến các giải pháp tại “Toa Tàu Sống Xanh”.

Phát biểu tại sự kiện, ông Han Kuo-Yao, Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM, cho biết Việt Nam là đối tác quan trọng và cũng là người bạn tốt của Đài Loan. Ông kỳ vọng chương trình giúp người tiêu dùng Việt Nam hiểu hơn về năng lực đổi mới công nghệ, thiết kế sản phẩm của Đài Loan, đồng thời tăng cường giao lưu giữa hai bên.

Diễn viên Khả Ngân hào hứng chụp ảnh cùng FuBear – đại sứ của Taiwan Excellence tại sự kiện “Chuyến tàu Ánh trăng của FuBear.

Lễ khai mạc còn có sự tham dự của diễn viên Khả Ngân. Cô cùng FuBear trải nghiệm các sản phẩm tiêu biểu và giao lưu với khách tham quan.

Bên cạnh các khu trải nghiệm, chương trình còn có hoạt động làm lồng đèn, trình diễn sân khấu, minigame, giao lưu cùng FuBear và nhiều phần quà dành cho khách tham dự.