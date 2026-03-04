Kết quả Wolves vs Liverpool: Salah lập công, thua đau phút 90+4

Sáng 4/3, Liverpool thua Wolves 1-2 trên sân vận động Molineux (Wolverhampton, Anh) trong trận đấu của vòng 29 giải Ngoại Hạng Anh. Bàn thắng quyết định ở phút 90+4 giúp đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng giành 3 điểm đầy bất ngờ.

Liverpool hoàn toàn áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc. Theo số liệu thống kê trận đấu của ban tổ chức, Wolves chỉ kiểm soát bóng 36% và không có cú sút nào trong hiệp đấu đầu tiên. Tuy vậy, đội chủ nhà làm không tồi trong việc ngăn cản Liverpool tiếp cận khung thành.

Salah ghi bàn nhưng Liverpool vẫn thua Wolves. (Ảnh: Reuters)

Thế trận không thay đổi đáng kể khi 2 đội bước vào hiệp 2. Sức tấn công của Liverpool tăng lên và những cơ hội nguy hiểm xuất hiện nhiều hơn. Dù vậy, khán giả phải chờ đến phút 78 mới được chứng kiến bàn thắng đầu tiên.

Rodrigo Gomes kết thúc pha phản công chớp nhoáng của đội chủ nhà bằng cú sút khéo léo, ghi bàn mở tỷ số. Liverpool tấn công dồn dập và nhanh chóng tìm được bàn gỡ. Mohamed Salah lập công, chấm dứt chuỗi 10 vòng đấu liên tiếp không ghi bàn tại giải Ngoại Hạng Anh.

Tuy nhiên, Liverpool tấn công không đủ hiệu quả để có bàn thắng thứ hai trong thời gian còn lại. Không chỉ vậy, sơ suất và sự kém may mắn trong thời gian bù giờ khiến đội khách chịu bàn thua.

Andre thoải mái xử lý bóng trước vòng cấm và tung ra cú sút xa. Bóng đập chân cầu thủ Liverpool tạo thành quỹ đạo khó, vừa đủ đánh bại thủ môn Alisson Becker. Wolves ghi bàn quyết định ở phút đá bù thứ tư của trận đấu, giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Wolves tiếp tục nuôi hy vọng trụ hạng dù rất khó đạt được mục tiêu. Trong khi đó, Liverpool càng thêm bất lợi trong cuộc cạnh tranh vào top 4.