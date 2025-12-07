Kết quả thi đấu SEA Games 33 ngày 7/12 của: Hotgirl cầu lông Thuỳ Linh chơi xuất sắc, đội Việt Nam vẫn thua

Ngày 7/12 tại SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam tranh tài ở hai môn chính là Cầu lông và Bóng chày.

Chiến thắng kịch tính của Thuỳ Linh nhưng Việt Nam vẫn thua

Tâm điểm của ngày thi đấu là trận Tứ kết nội dung đồng đội nữ môn Cầu lông, đội tuyển cầu lông Việt Nam đối đầu với đối thủ mạnh Malaysia.

Ở trận đánh đơn đầu tiên, vận động viên Nguyễn Thùy Linh đã mang về điểm số quan trọng cho Việt Nam sau một cuộc đối đầu đầy căng thẳng. Thùy Linh để thua sát nút 15-21 trong set 1, nhưng đã nhanh chóng lấy lại phong độ, thắng áp đảo 21-10 ở set 2.

Đặc biệt, set quyết định diễn ra kịch tính khi Thùy Linh liên tục bị đối thủ Karupathevan Letshanaa dẫn trước. Tuy nhiên, bằng sự bản lĩnh, tay vợt sinh năm 1997 của Việt Nam đã bền bỉ bám đuổi, cân bằng điểm số ở cuối set và xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc 23-21. Chiến thắng ngược dòng này giúp Đội tuyển Việt Nam tạm thời dẫn trước đối thủ Malaysia với tỷ số 1-0.

Cầu lông nội dung đồng đội của Việt Nam bị loại

Tuy nhiên, những nỗ lực tiếp theo của đội tuyển đã không thể giúp Việt Nam vượt qua đối thủ mạnh. Ở trận đánh đơn giữa Bùi Bích Phương và Siti Zulaikha, đã không có bất ngờ nào xảy ra. Vận động viên Việt Nam rất nỗ lực nhưng phải chấp nhận thất bại sau hai hiệp đấu với cùng tỷ số sát nút 19-21, 19-21.

VĐV Vũ Thị Trang cũng để thua Wong Ling Ching 1-2 (14-21, 22-20, 14-21). Đôi Diệu Ly - Phạm Khánh thất bại chóng vánh trước Tan - Thinaah với tỷ số 0-2 (12-21, 8-21).

Bóng chày Việt Nam thua Lào

Ở môn Bóng chày, Đội tuyển Việt Nam đã bước vào lượt trận thứ 3 gặp Lào. Kết quả chung cuộc, đội tuyển Bóng chày Việt Nam để thua với tỷ số cách biệt 0-16. Đây là thất bại thứ hai của các vận động viên Bóng chày Việt Nam tại SEA Games 33, sau trận thua trước Thái Lan 0-16 và trước đó đã giành được một chiến thắng 5-2 trước Malaysia.