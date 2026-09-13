Màn trình diễn xuất sắc của David Raya cùng các bàn thắng của Bruno Guimaraes và Bukayo Saka giúp Arsenal đánh bại Sunderland với tỷ số 2-0.

Sáng 13/9, Arsenal giành chiến thắng 2-0 trước Sunderland trên sân Stadium of Light (thành phố Sunderland) ở vòng 4 Ngoại Hạng Anh 2026/27 . Đội đương kim vô địch trải qua trận đấu đầy vất vả, cần tới những pha cứu nguy của thủ môn Raya trước khi ghi những bàn thắng quan trọng trong hiệp hai.

Arsenal chiếm ưu thế rõ rệt về khả năng kiểm soát bóng trong hiệp một. Đội khách giữ bóng 67%, đạt tỷ lệ chuyền chính xác 89%. Dù vậy, họ gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự lùi sâu và rất chặt chẽ của Sunderland.

Trong khi đó, đội chủ nhà chờ cơ hội đưa bóng nhanh lên phía trên trong những pha phản công. Sunderland cũng có 5 pha dứt điểm, ngang bằng với đối thủ trong nửa đầu trận đấu.

Sunderland đấu với Arsenal ở vòng 4 giải Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Sau khi đối phó thành công với sức tấn công của đối thủ, Sunderland bắt đầu tạo ra mối đe dọa lớn hơn trong hiệp 2. Chính họ mới là những người chủ động hơn với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 53%.

Những cầu thủ giàu sức mạnh thể chất của đội chủ nhà khiến hàng thủ Arsenal chật vật, đặc biệt trong các tình huống phòng ngự bóng bổng. Chính một pha bóng như vậy giúp Sunderland được hưởng phạt đền khi Ballard bị Konsa phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, cú sút của Le Fee bị thủ môn Raya cản phá.

Cận cảnh pha cản phá phạt đền của Raya. (Ảnh: Reuters)

Sự tiếc nuối của các cổ động viên Sunderland càng lớn thêm khi Arsenal mở tỷ số sau đó chỉ 2 phút. Bruno Guimaraes ghi bàn đầu tiên trong màu áo Arsenal bằng pha sút xa ấn tượng.

Sunderland tiếp tục gây sức ép bằng những pha bóng giàu tính va chạm. Đội chủ nhà tung ra tổng cộng 7 pha dứt điểm trong hiệp 2 và có không ít tình huống gây sóng gió trong vòng cấm đối phương. Tuy nhiên, ở những khoảnh khắc quyết định, thủ môn Raya và các hậu vệ Arsenal vẫn cho thấy sự chắc chắn.

Bruno Guimaraes ghi bàn đầu tiên cho Arsenal. (Ảnh: Reuters)

Hy vọng giữ điểm của Sunderland chấm dứt ở phút đá bù cuối cùng. Mandava phạm lỗi với Saka và bị đuổi khỏi sân (thẻ vàng thứ hai). Chính Saka thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng 2-0 cho Arsenal. Kết quả này giúp “Pháo thủ” tạm chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng trước khi Man City đấu với Man Utd trên sân Old Trafford.

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh mới nhất

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Tính đến hết trận Sunderland 0-2 Arsenal, thứ hạng các đội như sau: