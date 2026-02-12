Video: Sunderland 0-1 Liverpool

Sáng 12/2, Liverpool giành chiến thắng trước Sunderland với tỷ số 1-0 ở vòng 26 giải Ngoại Hạng Anh. Virgil van Dijk lập công bằng cú đánh đầu uy lực trong tình huống phạt góc ở hiệp 2, giúp đội khách giành 3 điểm để tiếp tục cạnh tranh vị trí thứ tư với Man Utd và Chelsea.

Liverpool áp đảo trong hiệp một với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 68%. Họ tung ra 14 pha dứt điểm, nhiều gấp 7 lần đối thủ. Dù vậy, như thường lệ, độ chính xác trong các quyết định xử lý cuối cùng vẫn là điểm yếu của Liverpool.

Sau giờ nghỉ, Sunderland gây ra nhiều khó khăn hơn cho đối thủ. Tuy nhiên, từ tình huống phạt góc, Liverpool khai thông bế tắc. Van Dijk bật cao đón đúng điểm rơi và thực hiện pha đánh đầu rất mạnh. Đó là bàn thắng duy nhất của trận đấu.