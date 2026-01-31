Kết quả SLNA vs Hà Nội, vòng 12 giải V.League mới nhất

Trận SLNA đấu với Hà Nội thuộc vòng 12 V.League diễn ra trên sân vận động Vinh (Nghệ An) lúc 18h hôm nay 31/1. Trở lại câu lạc bộ sau hành trình thành công cùng U23 Việt Nam, thủ môn Cao Văn Bình trải qua trận đấu đầy thử thách và phải nhận tới 3 bàn thua.

Video: SLNA 1-3 Hà Nội.

Dù vậy, thủ môn của đội chủ nhà không mắc lỗi ở 3 tình huống thủng lưới. Đó là những pha bóng các hậu vệ Sông Lam Nghệ An để cho đối thủ có nhiều khoảng trống ngay trong vòng cấm.

Nguyễn Hai Long mở tỷ số ở ngay phút thứ 8 khi các cầu thủ phòng ngự SLNA bị hút theo ngoại binh của đội khách. Tiền vệ Hà Nội FC thoải mái tung ra cú sút rất mạnh làm tung lưới đội bóng xứ Nghệ.

Không lâu sau đó, hàng phòng ngự dâng cao của SLNA để lộ khoảng trống lớn phía sau. Đỗ Hoàng Hên kiến tạo cho Đỗ Hùng Dũng ghi bàn trong tình huống đối mặt, nâng tỷ số lên 2-0.

Hà Nội FC dẫn 2 bàn và duy trì thế trận chủ động sang hiệp 2. Daniel Passira giúp đội bóng Thủ đô nới rộng cách biệt lên thành 3 bàn. Phải đến phút 89, SLNA mới có bàn thắng rút ngắn tỷ số.

Hà Nội FC thắng Sông Lam Nghệ An ở vòng 12.

Đội hình SLNA vs Hà Nội

SLNA: Cao Văn Bình (1), Vương Văn Huy (2), Lê Nguyên Hoàng (3), Michael Olaha (7), Nguyễn Văn Bách (9), Reon Moore (10), Trần Nam Hải (17), Phan Bá Quyền (19), Ngô Văn Lương (20), Hồ Khắc Ngọc (32), Justin Garcia (62).

Hà Nội: Quan Văn Chuẩn (1), Đỗ Duy Mạnh (2), Phạm Xuân Mạnh (7), Đậu Văn Toàn (8), Đỗ Hoàng Hên (11), Nguyễn Hai Long (14), Nguyễn Công Nhật (22), Adriel (35), David Fisher (77), Luiz Fernando (80), Đỗ Hùng Dũng (88).

Bảng xếp hạng V.League 2025 - 2026 mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng V.League 2025-2026 mới nhất sau mỗi trận đấu. Tính đến hết trận SLNA 1-3 Hà Nội, vị trí các đội bóng như sau.

Thông tin SLNA và Hà Nội

SLNA đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng sau 11 vòng đấu với 10 điểm. Đội bóng xứ Nghệ phong độ không tốt khi chỉ thắng 1 trong 5 trận đấu gần nhất tại V.League mùa này. Tại Cúp Quốc gia, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn cũng sớm phải dừng bước tại vòng 16 đội sau trận thua Đà Nẵng 2-3 trên sân nhà.

Tình hình của Hà Nội cũng không khá hơn là bao. Đội bóng Thủ đô hiện xếp thứ 7 với 15 điểm, kém ngôi đầu của Ninh Bình tới 12 điểm. Mùa này, đoàn quân của huấn luyện Harry Kewell chỉ còn tập trung vào đấu trường V.League 1 sau khi phải sớm dừng bước ngay tại vòng 1 Cúp Quốc gia.

SLNA gần như không có nhiều xáo trộn về lực lượng sau thời gian nghỉ, khi nòng cốt của đội bóng xứ Nghệ là dàn cầu thủ trẻ. Điểm nhấn đáng chú ý nhất đến từ thủ môn Cao Văn Bình, người vừa có màn trình diễn ấn tượng trong màu áo U-23 Việt Nam tại trận tranh hạng Ba U-23 châu Á 2026.

Ở chiều ngược lại, Hà Nội cho thấy quyết tâm làm mới mình trong giai đoạn lượt về. “Đội bóng Thủ đô” vừa trải qua chuyến tập huấn tại Thái Lan nhằm nâng cao thể lực và hoàn thiện lối chơi. Khoảng cách với đội đầu bảng là không nhỏ, nhưng mục tiêu của Hà Nội vẫn là bám đuổi cuộc đua vô địch.