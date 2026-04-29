Kết quả PSG 5-4 Bayern Munich: Chưa từng có trong lịch sử Champions League

Trên sân nhà, PSG tiếp đón Bayern Munich trong trận bán kết được chờ đợi và những gì diễn ra sau đso còn nằm ngoài sức tưởng tượng của của phần đông người hâm mộ. Bàn thắng mở tỉ số trận đấu sớm đên sở phút 17 khi Harry Kane đá phạt đền thành công. Trước đó, Pacho lúng túng phạm lỗi với Luis Diaz trong vòng cấm.

Chỉ 8 phút sau, đến lượt Kvaratskhelia tỏa sáng. Tiền vệ người Gruzia nhận bóng bên phía cánh trái, anh đi bóng cắt ngang khung thành trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc gỡ hòa 1-1 cho đại diện nước Pháp. Và đây chính là khởi đầu cho màn rượt đuổi tỉ số không tưởng của hai đội bóng tấn công hay nhất cúp C1 châu Âu năm nay.

PSG thi đấu rất ấn tượng trước Bayern Munich.

Phút 33, PSG lần đầu tiên vượt lên dẫn trước khi Joao Neves bật cao đánh đầu tung lưới Manuel Neuer. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Bayern Munich chứng minh rằng họ không dễ bị đánh bại khi Olise tung cú sút sở trường khiến Safonov phải vào lưới nhặt bóng. Nhưng trong thời gian bù giờ của hiệp 1, trọng tài thổi phạt đền cho PSG khi Davies bị xác định đã để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Dĩ nhiên, Dembele không bỏ lỡ cơ hội giúp PSG dẫn 3-2 trước giờ nghỉ. Nhưng kịch bản của hiệp 2 còn khó tin hơn những gì diễn ra trong hiệp 1. Từ phút 56 đến 58, Kvaratskhelia và Ousmane Dembele thay nhau ghi bàn giúp PSG vượt lên với tỉ số 5-2.

Đến thời điểm này, nhiều người đang nghĩ về thất bại nặng nề cho Bayern Munich thì thầy trò ông Kompany lại vùng lên mạnh mẽ. Phút 64, Dayot Upamecano tận dụng tình huống lộn xộn đánh đầu rút ngắn tỉ số xuống còn 3-5 cho Bayern Munich. Chưa dừng lại ở đây, nhận đường chuyền của Kane, Luis Diaz khống chế bóng rất hay và loại bỏ Marquinhos trước khi ghi bàn đưa cách biệt xuống chỉ còn 1 bàn.

Trong 15 phút cuối trận, cả Olise và Barcola đều có cơ hội rất nguy hiểm để ghi bàn nhưng họ đều bỏ lỡ. Cuối cùng, PSG giữ lại chiến thắng 5-4 nghẹt thở trên sân Parc des Princes trước Bayern Munich.

Đội hình PSG vs Bayern Munich

PSG: Safonov, Archaf Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Warren Zaire-Emery, Joao Neves, Khvicha Kvaratskhelia, Doue, Ousmane Dembele.

Bayern Munich: Manuel Neuer, Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies, Pavlovic, Joshua Kimmich, Michael Olise, Luis Diaz, Musiala, Harry Kane,