Kết quả Ngoại Hạng Anh: Man City thắng dễ Fulham

Minh Anh |

Man City đánh bại Fulham với tỷ số 3-0 ở vòng 26 giải Ngoại Hạng Anh bằng 3 bàn thắng ngay trong hiệp 1.

Video: Man City 3-0 Fulham

Trận Man City đấu với Fulham diễn ra hấp dẫn với nhiều cơ hội cho cả 2 đội bóng. Đội chủ nhà giải quyết đối thủ ngay trong hiệp một. Antoine Semenyo, Nico O'Reilly và Erling Haaland lần lượt lập công trong vòng 15 phút.

Lợi thế lớn giúp Man City thi đấu thảnh thơi ở hiệp 2. Đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola chỉ có thêm 1 cú sút với khả năng thành bàn là 5%.

Ở chiều ngược lại, Fulham tấn công nhiều hơn hẳn nhưng cũng không tạo ra hiệu quả. Man City giành chiến thắng trước Fulham với tỷ số 3-0 và tạm thời thu hẹp khoảng cách với Arsenal còn 3 điểm.

