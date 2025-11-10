Kết quả Ngoại Hạng Anh: Man City thắng đậm Liverpool

Huấn luyện viên Pep Guardiola đánh dấu cột mốc 1.000 trận đấu trong sự nghiệp cầm quân bằng chiến thắng mĩ mãn trên sân vận động Etihad. Manchester City thắng đậm Liverpool để giữ vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau vòng 11, thu hẹp khoảng cách với đội dẫn đầu là Arsenal.

Haaland có bàn thắng thứ 99 tại giải Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Như thường lệ, Man City và Liverpool đẩy cao tốc độ trận đấu ngay từ những phút đầu tiên. Trong thế trận đôi công, hàng phòng ngự không có phong độ tốt của đội khách trở thành điểm yếu khiến họ rơi vào thế bất lợi.

Liverpool thoát bàn thua khi thủ môn Georgi Mamardashvili đẩy được cú đá phạt đền của Erling Haaland. Tuy nhiên, chân sút người Na Uy sửa sai không lâu sau đó bằng pha đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số trận đấu ở phút 29.

Đội khách không hay bằng đối thủ và cũng không gặp may. Pha ghi bàn gỡ hoà của Virgil van Dijk bị huỷ do đồng đội việt vị. Sau đó, chính trung vệ người Hà Lan chạm chân làm bóng đổi hướng từ cú sút của Nico Gonzalez khiến Liverpool nhận bàn thua thứ hai.

Doku (bên phải) xuất sắc nhất trận đấu. (Ảnh: Reuters)

Dù không ghi bàn hay kiến tạo trong hiệp một, Jeremy Doku mới là cầu thủ chơi hay nhất của Man City. Tiền đạo người Bỉ làm khổ các cầu thủ phòng ngự cánh phải của Liverpool bằng những pha đi bóng lắt léo. Sau nhiêu nỗ lực, Doku ghi tên lên bảng tỷ số bằng cú sút xa ghi bàn đẹp mắt.

Liverpool cố gắng tấn công tìm bàn thắng nhưng các ngôi sao đắt giá của đội khách chỉ gây thất vọng. Mohamed Salah bỏ lỡ 2 cơ hội trong những pha đối mặt thủ môn.

Man City giành chiến thắng 2-0 trước Liverpool. Với 3 điểm từ trận đấu này, đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola kết thúc vòng 11 ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, đứng sau Arsenal.