Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 5/1: Chelsea và Arsenal gây thất vọng lớn

Đêm qua và rạng sáng 5/1 đã diễn ra các trận đấu tiếp theo của vòng 20 Ngoại hạng Anh 2024/2025. Ở trận đấu sớm, Tottenham đã gây thất vọng khi đối đầu với Newcastle trên sân nhà.

Mặc dù Dominic Solanke đã ghi bàn mở tỉ số ngay ở phút thứ 4 cho Tottenham, nhưng sau đó đoàn quân của HLV Ange Postecoglou đã phòng ngự không tốt. Gà trống liên tiếp bị chọc thủng lưới ở các phút 6 và 38. Dù chơi rất nỗ lực ở quãng thời gian còn lại của trận đấu, nhưng Tottenham vẫn chấp nhận thất bại với tỉ số 1-2.

Tottenham gây thất vọng trước Newcastle (Ảnh: Reuters).

Nếu như Tottenham gây thất vọng lớn trước Newcastle thì Chelsea cũng có ngày thi đấu không thành công. The Blues được kỳ vọng sẽ thắng Crystal Palace để tiếp tục đua vô địch với Liverpool, nhưng đã không làm được.

Ở trận này, Cole Palmer ghi bàn mở tỉ số cho Chelsea ở phút 14. Tuy nhiên, Chelsea đã bị Crystal Palace gỡ hòa ở phút 82 do công của Jean-Philippe Mateta. Do quãng thời gian còn lại là quá ít nên The Blues chấp nhận bị cưa điểm.

Cole Palmer ghi bàn nhưng Chelsea không thể giành chiến thắng (Ảnh: Reuters).

Một đội bóng khác của thành London thi đấu không thành công ở vòng 20, đó là Arsenal. Ở chuyến làm khách trước Brighton, Pháo thủ có bàn mở tỉ số ngay ở phút 16 do công của Ethan Nwaneri.

Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Mikel Arteta không thể bảo vệ thành quả của mình khi bị João Pedro gỡ hòa 1-1 ở phút 61. Đây cũng là kết quả cuối cùng của cuộc đọ sức này.

Arsenal đánh rơi chiến thắng trước Brighton (Ảnh: Reuters).

Man City là đội có chiến thắng tưng bừng nhất khi tiếp đón West Ham trên sân nhà. Trong ngày mà Savinho và Haaland tỏa sáng rực rỡ, Man City đã thắng đối thủ với tỉ số 4-1 để có 34 điểm, đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng, kém tốp 4 đúng 2 điểm.