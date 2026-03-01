Kết quả Man Utd vs Crystal Palace: Bruno, Sesko đưa 'Quỷ đỏ' lên top 3

Tối 1/3 trên sân vận động Old Trafford (Manchester, Anh), Manchester United giành chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace. Tấm thẻ đỏ và quả phạt đền ở đầu hiệp 2 là bước ngoặt quan trọng giúp "Quỷ đỏ" tạo nên màn lội ngược dòng.

Crystal Palace nhập cuộc tốt hơn và ghi bàn sớm. Từ tình huống phạt góc ở phút thứ tư, Maxence Lacroix đánh đầu hiểm hóc giúp đội khách mở tỷ số.

Man Utd gặp nhiều khó khăn và phải mất hơn nửa hiệp một mới tạo ra được thế trận áp đảo. Dù vậy, đội chủ nhà chỉ có cơ hội từ những pha bóng bổng và tình huống cố định, không hiệu quả.

Man Utd gặp nhiều khó khăn trước Crystal Palace. (Ảnh: Reuters)

Man Utd chơi khác hẳn trong hiệp 2. "Quỷ đỏ" tấn công dồn dập ngay khi trận đấu bắt đầu trở lại. Sức ép của Man Utd khiến Crystal Palace mắc sai lầm.

Chính Lacroix - cầu thủ ghi bàn mở tỷ số - trở thành "tội đồ" của đội khách. Pha phạm lỗi của trung vệ này với Matheus Cunha không chỉ mang đến cho Man Utd quả phạt đền mà còn khiến anh nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Man Utd nhanh chóng lật ngược tình thế sau khi được chơi hơn người. Bruno Fernandes gỡ hòa từ chấm đá phạt 11 mét. Không lâu sau đó, tiền vệ người Bồ Đào Nha kiến tạo để Benjamin Sesko đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1.

Đội chủ nhà kiểm soát trận đấu và tạo ra thêm nhiều cơ hội. Sự xuất sắc của thủ môn Dean Henderson giúp Crystal Palace không thủng lưới thêm.

Dù vậy, Man Utd chỉ cần thắng 2-1 là đủ để vượt qua Aston Villa, chiếm vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh.

Đội hình Man Utd vs Crystal Palace

Man Utd: Senne Lammens (31), Luke Shaw (23), Harry Maguire (5), Lenny Yoro (15), Diogo Dalot (2), Kobbie Mainoo (37), Casemiro (18), Matheus Cunha (10), Bruno Fernandes (8), Bryan Mbeumo (19), Benjamin Sesko (30).

Crystal Palace: Dean Henderson (1), Chris Richards (26), Maxence Lacroix (5), Jaydee Canvot (23), Daniel Munoz (2), Adam Wharton (20), Daichi Kamada (18), Tyrick Mitchell (3), Ismaila Sarr (7), Jorgen Larsen (22), Brennan Johnson (11).