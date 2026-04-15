Kết quả Liverpool 0-2 PSG: Đại diện nước Anh thua bạc nhược

Liverpool 0-2 PSG Ghi bàn Dembele (72'; 90+1')

Khoảng cách 2 bàn ở lượt đi không dễ để san lấp nhưng vẫn còn hy vọng dành cho Liverpool trong trận tứ kết lượt về cúp C1 châu Âu gặp Paris Saint Germain. Dù vậy, đại diện nước Anh vẫn gặp vô vàn khó khăn khi phải đụng độ đối thủ hàng đầu châu Âu. PSG vẫn là những người tạo ra thế trận nhỉnh hơn.

Đội bóng nước Pháp kiểm soát đến hơn 60% thời lượng bóng lăn trên sân. Thủ thành Mamardashvili bỗng trở thành ngôi sao sáng của Liverpool. Anh có ít nhất 3 pha cản phá đẳng cấp để ngăn chặn cú sút của các tiền đạo PSG.

Trận này, PSG vẫn chơi hay nhưng họ thiếu đi cái duyên trong các pha dứt điểm cuối cùng của mình. Điều này khiến thầy trò ông Enrique chưa có được bàn thắng trong 45 phút đầu tiên. Hiệp đấu thiếu bàn thắng kết thúc khi Salah phải vào sân thay Ekitike, PSG cũng mất người khi Nuno Mendes gặp chấn thương.

Bước sang hiệp 2, Liverpool có cơ hội tìm kiếm bàn gỡ khi Alexis Mac Allister bị đẩy ngã trong vòng cấm PSG. Đáng tiếc, trọng tài kham khảo công nghệ VAR và thay đổi quyết định thổi phạt đền cho Liverpool. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 72, Ousmane Dembele nhận bóng trước vòng cấm, anh khéo léo tung cú dứt điểm hiểm hóc mở tỉ số trận đấu cho Liverpool.

Nhìn chung, cơ hội đi tiếp với Liverpool đã khép lại dù thời gian của trận đấu vẫn còn. Ít ai tin rằng Quỷ đỏ vùng Merseyside có thể làm nên điều gi đó khác biệt. Phút 90+1, Barcola căng ngang cho Dembele dứt điểm dễ dàng ấn định chiến thắng 2-0. Như vậy, PSG thắng Liverpool với tổng tỉ số 4-0 và giành tấm vé vào bán kết cúp C1 châu Âu.

Hiếm có đội bóng nào lại được hưởng lợi như PSG trong vòng loại trực tiếp cúp châu Âu. Họ được nghỉ luôn trận đấu quốc nội giữa tuần còn Liverpool vẫn phải miệt mài thi đấu để tìm vé dự cúp C1 châu Âu. Riêng về vấn đề thể lực, PSG rõ ràng chiếm ưu thế không nhỏ trước đối thủ của mình dù phải di chuyển từ Pháp sang Anh.

Ousmane Dembele là hi vọng của PSG.

Hơn nữa, không nhiều người tin vào màn lội ngược dòng "thần thánh" nào đó của Liverpool trong thời điểm hiện tại. Quỷ đỏ vùng Merseyside không còn giữ được phong độ đủ tốt, họ đang chao đảo dưới thời huấn luyện viên Arne Slot. Bất chấp những vụ chuyển nhượng đình đám hồi đầu mùa giải, Liverpool đánh mất chính mình khi Salah sa sút.

Những con số thống kê ở trận lượt đi nói lên nhiều điều. PSG dứt điểm 17 lần, gần gấp 6 so với Liverpool (dứt điểm 3 lần). Đội chủ nhà giữ đến 74% thời lượng bóng lăn trên sân, họ tung ra 733 đường chuyền với độ chính xác 93%. Liverpool có 255 đường chuyền nhưng độ chính xác chỉ đạt 78%. Liverpool chỉ hơn đối thủ ở...số thẻ vàng.

Bàn mở tỉ số sớm của Desire Doue và bàn thắng ấn định tỉ số 2-0 của Khvicha Kvaratskhelia là hệ quả tất yếu cho thế trận thuận lợi mà PSG tạo ra.

Dĩ nhiên, Liverpool vẫn là đội bóng sừng sỏ và các đại diện ở Ngoại Hạng Anh luôn sẵn sàng tạo ra những màn trình diễn khó lường. Nhưng mọi lập luận và dự đoán cũng cần có cơ sở nhất định về chuyên môn.

Niềm hy vọng trên hàng công của Liverpool giờ không phải công thần Salah hay bản hợp đồng đắt giá Ekitike mà lại đến từ Rio Ngumoha - cầu thủ mới 18 tuổi. Chỉ dấu này cho thấy sự bế tắc của Arne Slot và khó để Liverpool có thể mang đến khác biệt.