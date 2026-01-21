Kết quả Inter Milan vs Arsenal, giải Champions League 2026 mới nhất

Inter Milan 1-3 Arsenal 10' Jesus Sucic 18' 31' Jesus 84' Gyokeres

Trận Inter Milan đấu với Arsenal thuộc lượt 7 vòng phân hạng UEFA Champions League diễn ra hấp dẫn với nhiều cơ hội từ cả 2 đội. Arsenal tận dụng tốt hơn để giành 3 điểm.

Đội khách nhập cuộc chủ động, đẩy cao nhịp độ và sớm tạo lợi thế nhờ bàn mở tỉ số của Gabriel Jesus. Inter Milan lập tức tấn công đáp trả, chơi quyết liệt và nhanh chóng có bàn thắng. Petar Sucic tận dụng khoảng trống nơi hàng thủ Arsenal để thực hiện cú sút trái phá ghi bàn gỡ hoà 1-1.

Gabriel Jesus ghi cú đúp bàn thắng. (Ảnh: Reuters)

Khả năng tổ chức tốt giúp Arsenal sớm giành lại quyền kiểm soát. Từ một tình huống phạt góc, Leandro Trossard đánh đầu kiến tạo để Gabriel Jesus lần thứ hai ghi bàn, đưa đại diện của giải Ngoại Hạng Anh vượt lên.

Inter Milan buộc phải đẩy cao đội hình trong hiệp 2 và tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, Marcus Thuram và các đồng đội dứt điểm không tốt.

Không chỉ vậy, việc dâng cao đội hình khiến hàng thủ đội chủ nhà lộ ra nhiều sơ hở. Viktor Gyokeres tận dụng cơ hội với cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm ấn định chiến thắng 3-1 cho "Pháo thủ". Chiến thắng trước Inter Milan giúp Arsenal giữ chắc ngôi đầu bảng xếp hạng.

Số liệu thống kê Inter Milan 1-3 Arsenal.

Đội hình Inter Milan vs Arsenal

Inter Milan: Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco, Lautaro, Thuram.

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly, Eze, Zubimendi, Merino, Saka, Gabriel Jesus, Trossard.

Inter Milan đấu với Arsenal trên sân nhà. (Ảnh: Reuters)

Thông tin Inter Milan và Arsenal

Thuật toán mô phỏng của Opta đánh giá cơ hội thắng của Inter Milan là 36,9%, trong khi Arsenal là 36,8%. Có thể thấy đây là một cặp đấu cân não, nơi ranh giới giữa chiến thắng và thất bại là cực kỳ mong manh.

Inter Milan hiện đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng league phase UEFA Champions League với 12 điểm. Thầy trò HLV Cristian Chivu khởi đầu giải đấu đầy ấn tượng với 4 chiến thắng, nhưng bất ngờ chững lại với 2 trận thua trước Atletico Madrid và Liverpool. Ở Serie A, Inter Milan thắng 5/6 trận gần nhất để củng cố vững chắc ngôi đầu bảng.

Arsenal thể hiện phong độ huỷ diệt tại đấu trường UEFA Champions League với 6 chiến thắng, độc chiếm ngôi đầu bảng. "Pháo thủ” mới nhận 1 bàn thua tính đến thời điểm này. Tuy nhiên, lịch thi đấu dày đặc có vẻ đang làm khó Arsenal khi họ vừa hòa 2 trận liên tiếp ở Ngoại Hạng Anh.

Inter Milan gặp những tổn thất đáng kể khi Hakan Calhanoglu và Denzel Dumfries đều chưa kịp bình phục chấn thương, trong khi Raffaele Di Gennaro và Tomas Palacios cũng vắng mặt. Dù vậy, đội chủ nhà đón tin tích cực khi Alessandro Bastoni và Marcus Thuram được nghỉ ngơi ở trận trước và sẵn sàng trở lại cùng Henrikh Mkhitaryan ở tuyến giữa.

Arsenal không có sự phục vụ của Max Dowman, Piero Hincapie và Riccardo Calafiori vì chấn thương.