Kết quả Hải Phòng vs Thể Công Viettel, vòng 12 V.League mới nhất

Trận Hải Phòng đấu với Thể Công Viettel thuộc vòng 12 V.League diễn ra lúc 18h hôm nay 31/1 trên sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng). Cú đúp của tiền đạo Lucao giúp đội khách giành 3 điểm.

Thể Công Viettel nhập cuộc tốt hơn. Đội khách kiểm soát bóng và tranh chấp hiệu quả, khiến các cầu thủ Hải Phòng gặp khó khăn trong việc triển khai bóng.

Bước ngoặt của trận đấu là tình huống VAR giúp Thể Công Viettel được hưởng phạt đền ở phút 30, khi bóng chạm tay cầu thủ Hải Phòng trong vòng cấm. Lucao không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỷ số.

Bàn thua khiến đội chủ nhà càng thêm lúng túng. Bước sang hiệp 2, Hải Phòng cố gắng tấn công. Từ pha bóng lộn xộn ở phút 57, Joel Tagueu nhanh chân dứt điểm ghi bàn gỡ hòa.

Dẫu vậy, Thể Công Viettel không mất nhiều thời gian để tái lập thế dẫn bàn. Lucao tiếp tục tỏa sáng đưa đội khách vượt lên. Đội chủ nhà dốc toàn lực tấn công trong thời gian còn lại của trận đấu nhưng bế tắc.

Hải Phòng thua Thể Công Viettel 1-2.

Đội hình Hải Phòng vs Thể Công Viettel

Hải Phòng: Nguyễn Đình Triệu (1), Đàm Tiến Dũng (4), Fred Friday (7), Nguyễn Hữu Nam (9), Hồ Minh Dĩ (11), Bùi Tiến Dụng (16), Lê Mạnh Dũng (19), Nguyễn Văn Minh (29), Luiz Antonio (88), Joel Tagueu (95), Triệu Việt Hưng (97).

Thể Công Viettel: Nguyễn Văn Việt (28), Kyle Colonna (2), Bùi Tiến Dũng (4), Lucao (9), Phan Tuấn Tài (12), Paulinho (14), Lê Quốc Nhật Nam (16), Nguyễn Đức Hoàng Minh (17), Nhâm Mạnh Dũng (23), Wesley Nata (25), Nguyễn Văn Tú (88).

Bảng xếp hạng V.League 2025 - 2026 mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng V.League 2025-2026 mới nhất sau mỗi trận đấu. Tính đến hết trận Hải Phòng 1-2 Thể Công, vị trí các đội bóng như sau.

Thông tin Hải Phòng và Thể Công Viettel

Hải Phòng đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng trước vòng 12 với 20 điểm. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm duy trì phong độ ấn tượng khi thắng 4/5 trận gần nhất. Trước khi giải đấu trở lại, đội bóng đất Cảng có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng với chuyến tập huấn tại Móng Cái và loạt trận giao hữu nhằm duy trì thể lực và cảm giác thi đấu cho các cầu thủ.

Bên kia chiến tuyến, Thể Công - Viettel xếp ngay sau Hải Phòng với chỉ 1 điểm ít hơn trên bảng xếp hạng và vẫn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua nhóm đầu. “Cơn lốc đỏ” đã thắng 4/5 trận gần nhất ở cả V.League 1 và Cúp Quốc gia.

Hải Phòng bước vào trận đấu tới với lực lượng khá ổn định, trong đó hàng công là điểm mạnh lớn nhất. Bộ đôi ngoại binh Fred Friday và Joel Tagueu là trụ cột trên mặt trận tấn công.

Với Thể Công Viettel, việc chia tay hai trụ cột Nguyễn Đức Chiến và Trương Tiến Anh khiến HLV Velizar Popov cần điều chỉnh về bộ khung đội hình. Dẫu vậy, nhà cầm quân người Bulgaria vẫn còn trong tay nhiều cái tên chất lượng.