Kết quả bóng đá hôm nay 19/11: Không Ronaldo, Bồ Đào Nha bị Croatia cầm hòa

Rạng sáng 19/11, những trận đấu tiếp theo của UEFA Nations League 2024/2025 đã diễn ra. Đây là loạt trận mang tính then chốt, quyết định những tấm vé cuối cùng vào tứ kết.

Bồ Đào Nha không có những ngôi sao sáng nhất hòa Croatia 1-1. (Ảnh:Reuters).

Dù vậy, các đội bóng lớn như Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha đã sớm giành quyền đi tiếp. Do đó, 2 đội tuyển này chỉ đưa ra sân đội hình dự bị. Trong bối cảnh đó, khán giả kỳ vọng các trận đấu Croatia vs Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha vs Thụy Sĩ có những diễn biến hấp dẫn.

Tại Tây Ban Nha, đội ĐKVĐ EURO đã cùng Thụy Sĩ tạo nên những diễn biến kịch tính. Thầy trò HLV De La Fuente giành chiến thắng 3-2 để củng cố ngôi vị đầu bảng A4. Pha lập công quyết định của trận đấu được ghi do công của Bryan Zaragoza trên chấm phạt đền ở phút 90+3.

Ở trận đấu khác cùng bảng, Serbia hòa Đan Mạch 0-0. Tỷ số này mang về cho đại diện Bắc Âu có được tấm vé đi tiếp với ngôi nhì bảng.

Tại Croatia, đội chủ nhà cần ít nhất 1 điểm trước đội hình dự bị của Bồ Đào Nha để tự quyết tấm vé đi tiếp ở bảng A1. Modric và các đồng đội đã tạo nên trận đấu rất hay nhưng lại để João Félix mở tỷ số cho đội khách ở phút 33. Phải đến phút 66, Croatia mới có bàn gỡ hòa. Jakic xoay sở khéo léo rồi treo bóng loại bỏ toàn bộ hàng thủ Bồ Đào Nha, tạo điều kiện cho Gvardiol lẻn xuống dứt điểm cận thành hạ gục thủ môn Jose Sa.

Kết quả 1-1 được duy trì đến hết trận và Croatia giành ngôi nhì bảng A1 để vào tứ kết. Trong khi đó, Scotland thắng Ba Lan 2-1 để thoát khỏi việc trực tiếp xuống League B mùa giải 2026/2027.