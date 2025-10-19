Kết quả bốc thăm bóng chuyền SEA Games 2025: Xác định đối thủ của tuyển Việt Nam

Ngày 19/10/2025, Ban tổ chức SEA Games 33 công bố kết quả bốc thăm chia bảng nội dung bóng chuyền trong nhà, diễn ra tại Thái Lan – quốc gia chủ nhà của kỳ Đại hội năm nay. Cả hai nội dung nam và nữ đều hứa hẹn nhiều cuộc so tài hấp dẫn giữa các đội mạnh khu vực.

Ở nội dung bóng chuyền nữ, giải có 7 đội góp mặt. Theo kết quả bốc thăm, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng Indonesia, Myanmar và Malaysia. Bảng A gồm chủ nhà Thái Lan, Philippines và Singapore.

Việc rơi vào bảng đấu không nặng được xem là thuận lợi cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, giúp đội có thêm thời gian thử nghiệm đội hình trước khi bước vào vòng bán kết. Ở giải đấu này, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đặt mục tiêu giành tấm HCV sau khi giành 3 HCB liên tiếp.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam rơi vào bảng B ở SEA Games 2025

Đáng chú ý, tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan – đương kim vô địch và là đội giàu thành tích nhất khu vực – đặt mục tiêu chinh phục tấm HCV thứ 17 trong lịch sử SEA Games.

Ở nội dung bóng chuyền nam, có 8 đội tuyển tham dự. Tuyển Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Thái Lan, Singapore và Lào. Trong khi đó, bảng B gồm Indonesia, Campuchia, Philippines và Myanmar. Đây được xem là bảng đấu cân bằng, song việc chạm trán Thái Lan ngay từ vòng bảng sẽ là thử thách đáng kể cho thầy trò tuyển bóng chuyền nam Việt Nam.

Tại nội dung nam, Indonesia là đội giành nhiều HCV nhất ở bóng chuyền với tổng cộng 12 huy chương. Họ đã giành HCV ở 3 kỳ SEA Games gần nhất. Trong khi tuyển bóng chuyền nam Việt Nam giành HCB ở SEA Games 2021 và HCĐ ở SEA Games 2023.

SEA Games 33 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 20/12/2025, đồng đăng cai tại Bangkok, Chonburi và Songkhla. Các trận chung kết bóng chuyền sẽ được tổ chức tại Nhà thi đấu Huamark, địa điểm hiện đại từng nhiều lần tổ chức các giải quốc tế lớn.