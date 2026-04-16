Kết quả Bayern Munich 4-3 Real Madrid: Đội khách bất lực

Màn đối đầu giữa Bayern Munich và Real Madrid được xem như trận tứ kết hấp dẫn nhất tại cúp C1 châu Âu mùa giải 2026/27. Khoảng cách chỉ một bàn cách biệt sau trận lượt đi không phải sự đảm bảo cho tấm vé đi tiếp của Bayern Munich. Thầy trò huấn luyện viên Vincent Kompany lập tức cảm nhận được sức ép.

Sau tiếng còi khai cuộc, Real Madrid tràn lên tấn công và tạo sức ép lớn lên phần sân của Bayern Munich. Ngay ở phút thứ 1, thủ thành Manuel Neuer mắc sai lầm nghiêm trọng. Anh chuyền bóng thẳng vào chân Arda Guler và tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu cho Real Madrid.

Real Madrid nhận thất bại.

Hàng thủ thực sự là vấn đề chưa có lời giải với Real Madrid. Chỉ 5 phút sau, từ tình huống đá phạt góc bên trái, Aleksandar Pavlovic bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1 trong tình huống các hậu vệ Real và cả thủ môn Lunin không tập trung.

Kể từ đây, cả hai đội tham gia vào màn rượt đuổi tỉ số đầy hấp dẫn. Phút 24, vẫn là Arda Guler tung cú đá phạt của anh mang về bàn thắng cho Real Madrid. Pha bóng này chứng kiến Neuer không tập trung và nỗ lực cản phá của anh chưa đủ để ngăn đối phương ghi bàn.

Trước khi hiệp một khép lại, Harry Kane chứng minh cái duyên của mình với bàn thắng gỡ hòa 2-2 trước khi Kylian Mbappe kết thúc 45 phút đầu tiên bằng thêm một pha lập công. Real Madrid bước vào giờ nghỉ với lợi thế.

Bước sang hiệp 2, ít người tin rằng quyết định đưa Camavinga vào sân của HLV Arbeloa lại là bước ngoặt của trận đấu. Phút 86,t tiền vệ người Pháp nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Chỉ trong ít phút, Diaz và Olise thay nhau tung ra 2 cút sút xa đẹp mắt và họ đều ghi bàn. Chung cuộc, Bayern Munich thắng Real Madrid 4-3 và giành vé vào bán kết cúp C1 châu Âu.

Kết quả: Bayern Munich 4-3 Real Madrid

Đội hình ra sân:

Bayern Munich: Manuel Neuer, Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Stanisic, Joshua Kimmich, Pavlovic, Serge Gnabry, Olise, Luis Diaz, Harry Kane.

Real Madrid: Lunin, Aleandre-Arnold, Antonio Rudiger, Eder Militao, Ferland Mendy, Federico Valverde, Brahim Diaz, Bellingham, Arda Guler, Mbappe, Vinicius.