Trận đấu giữa Atletico Madrid và Arsenal trên sân Wanda Metropolitano (Madrid, Tây Ban Nha) hoàn toàn trái ngược với cặp đấu của PSG và Bayern Munich trước đó một ngày. Khán giả chứng kiến trận đấu chặt chẽ, ít cơ hội và chỉ có 2 bàn thắng từ những quả phạt đền.

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, Atletico Madrid vẫn chơi thận trọng kể cả khi được đá trên sân nhà. Trong khi đó, Arsenal cũng làm điều tương tự. Cơ hội nguy hiểm chỉ xuất hiện từ sai lầm của hàng phòng ngự đôi bên và những khoảnh khắc đột biến của số ít cầu thủ, nổi bật là Julian Alvarez.

Arsenal và Atletico Madrid thi đấu chặt chẽ. (Ảnh: Reuters)

Arsenal là đội nhập cuộc tốt hơn và tạo ra các pha tấn công đáng chú ý đầu tiên với sự xuất hiện của Hincapie bên hành lang trái. Sau đó, Atletico Madrid cảnh cáo hàng thủ đội khách bằng pha xử lý khéo léo và sút xa nguy hiểm của Julian Alvarez.

Trong hiệp một, Atletico Madrid thiết lập đội hình lùi sâu, tích cực tranh chấp và cho thấy khả năng thoát vây tốt bên phần sân nhà. Dẫu vậy, Arsenal gây áp lực đủ tốt để đội chủ nhà khó phản công hiệu quả.

Bước ngoặt đầu tiên của trận đấu xảy ra ở phút 42 khi David Hancko phạm lỗi với Viktor Gyokeres trong vòng cấm. Tiền đạo người Thuỵ Điển không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu từ chấm phạt đền. Arsenal kết thúc hiệp đầu tẻ nhạt với lợi thế về tỷ số.

Gyokeres ghi bàn mở tỷ số trước khi Alvarez gỡ hoà. (Ảnh: Reuters)

Thế trận xoay chiều ở đầu hiệp 2 khi Atletico Madrid đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ hoà. Sức ép mà đội chủ nhà tạo ra dù không lớn nhưng vẫn đủ khiến đối thủ mắc sai lầm.

Phút 56, trọng tài tham khảo VAR, xác định Ben White phạm lỗi dùng tay chơi bóng và cho đội bóng Tây Ban Nha hưởng phạt đền. Alvarez thực hiện thành công cú sút từ khoảng cách 11 mét để gỡ hoà 1-1.

Trọng tài, VAR và phạt đền tiếp tục là điểm nhấn trong phần còn lại của trận đấu nhưng không có thêm bàn thắng nào. Hậu vệ Hancko suýt trải qua "thảm hoạ" khi anh bị thổi phạt đền lần thứ hai trong trận đấu. Dù vậy, sau khi tham khảo VAR và xem lại băng hình, trọng tài thay đổi quyết định. Không có phạt đền lần nữa cho Arsenal.

Cả Atletico Madrid và Arsenal đều tạo ra những cơ hội với dấu ấn cá nhân. Đội chủ nhà tiếc nuối với những pha dứt điểm của Antoine Griezmann, Ademola Lookman và Nahuel Molina. Trong khi đó, đối thủ của họ cũng có những tình huống gây sóng gió buộc thủ môn Jan Oblak phải vất vả. Dù vậy, nỗ lực của cả 2 đội không đủ để trận đấu có thêm bàn thắng.

Atletico Madrid hoà Arsenal với tỷ số 1-1 ở bán kết lượt đi. Hai đội gặp lại nhau vào tuần sau trên sân Emirates (London, Anh).

Atletico Madrid 1-1 Arsenal 44' Gyokeres Alvarez 56'

Đội hình Atletico Madrid vs Arsenal

Atletico Madrid: Jan Oblak (6,5 điểm), Matteo Ruggeri (7,0), David Hancko (5,8), Marc Pubill (5,8), Marcus Llorente (6,4), Ademola Lookman (6,9), Johnny Cardoso (6,1), Koke (6,8), Giuliano Simeone (6,7), Julian Alvarez (7,7), Antoine Griezmann (6,9) - Thay người: Robin Le Normand (6,4), Alex Baena (6,4), Nahuel Molina.

Arsenal: David Raya (7,4), Piero Hincapie (6,1), Gabriel Magalhaes (6,4), William Saliba (6,7), Ben White (5,0), Martin Zubimendi (6,1), Declan Rice (7,4), Martin Odegaard (6,6), Gabriel Martinelli (5,6), Viktor Gyokeres (7,1), Noni Madueke (6,7) - Thay người: Eberechi Eze (6,3), Leandro Trossard (6,3), Bukayo Saka (6,3), Gabriel Jesus (6,3), Cristhian Mosquera.