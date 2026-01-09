Kết quả Arsenal vs Liverpool, vòng 21 Ngoại Hạng Anh mới nhất

Cả Arsenal và Liverpool đều có cơ hội tăng thêm lợi thế trong cuộc đua của từng đội, khi các đối thủ cạnh tranh đều không thắng ở vòng 21 giải Ngoại Hạng Anh . Tuy nhiên, trên sân vận động Emirates, 2 đội bóng không thể đạt được mục đích với trận hoà không bàn thắng.

Arsenal và Liverpool mỗi đội chiếm ưu thế trong nửa trận. (Ảnh: Reuters)

Arsenal lấn lướt trong hiệp một của trận đấu. Đội chủ nhà kiểm soát bóng 60% thời gian thi đấu ở nửa đầu trận và thường xuyên đẩy đội hình Liverpool lùi sâu.

Tuy nhiên, cơ hội tốt nhất lại thuộc về Liverpool trong tình huống thủ môn và hậu vệ Arsenal phối hợp không ăn ý. Đội khách tiếc nuối khi cú sút của Conor Bradley trúng xà.

Hiệp 2 diễn ra với cục diện ngược lại. Liverpool kiểm soát bóng vượt trội (65%). Đội khách khai thác nhiều vào khu vực phòng ngự cạnh trái của đối thủ, khi chấn thương của Piero Hincapie khiến vị trí này của Arsenal yếu đi rõ rệt.

Tuy nhiên, Liverpool tấn công nhiều mà không thể tung ra cú sút trúng đích nào. Thậm chí, đội khách chỉ có một pha dứt điểm trong vòng cấm không gây nguy hiểm cho khung thành đối phương.

Trận đấu diễn ra kém hấp dẫn với tổng chỉ số bàn thắng kỳ vọng của 2 đội thấp hơn 1. Tỷ số thực tế Arsenal hoà Liverpool 0-0 cũng phản ánh đúng cục diện này. Arsenal vẫn hơn Man City 6 điểm.

Số liệu thống kê trận Arsenal 0-0 Liverpool.

Đội hình Arsenal vs Liverpool

Arsenal: David Raya (1), William Saliba (2), Piero Hincapie (5), Gabriel Magalhaes (6), Bukayo Saka (7), Martin Odegaard (8), Jurrien Timber (12), Viktor Gyokeres (14), Leandro Trossard (19), Martin Zubimendi (36), Declan Rice (41).

Liverpool: Alisson Becker (1), Virgil van Dijk (4), Ibrahima Konate (5), Milos Kerkez (6), Florian Wirtz (7), Dominik Szoboszlai (8), Alexis Mac Allister (10), Conor Bradley (12), Cody Gakpo (18), Jeremy Frimpong (30), Ryan Gravenberch (38).

Trận Arsenal đấu với Liverpool không hấp dẫn như mong đợi. (Ảnh: Reuters)

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh vòng 21

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau mỗi vòng đấu theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League. Tính đến hết trận đấu giữa Arsenal và Liverpool, thứ tự các đội như sau.

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Arsenal 21 40/14 49 2 Man City 21 44/18 43 3 Aston Villa 21 34/25 43 4 Liverpool 21 32/28 35 5 Brentford 21 35/28 33 6 Man Utd 21 36/32 32 7 Chelsea 21 33/23 31 8 Fulham 21 30/30 31 9 Newcastle United 21 31/27 30 10 Brighton 21 31/28 30 11 Sunderland 21 21/22 29 12 Everton 21 23/25 29 13 Crystal Palace 21 22/23 28 14 Tottenham 21 30/27 27 15 Bournemouth 21 34/40 26 16 Leeds United 21 29/36 23 17 Nottingham 21 21/34 21 18 West Ham 21 22/43 14 19 Burnley 21 22/41 13 20 Wolves 21 15/41 7

Thông tin Arsenal và Liverpool

Sau khi Liverpool đánh bại Arsenal 1-0 ở lượt đi trên sân Anfield, 2 đội đi theo 2 chiều hướng trái ngược. Arsenal ổn định ở vị trí đầu bảng, trong khi Liverpool trải qua giai đoạn bất ổn. Với lợi thế sân nhà, Arsenal được đánh giá cao hơn với cơ hội thắng 30%, trong khi Liverpool chỉ 21%.

Việc cả Man City và Aston Villa bị cầm hòa ở vòng đấu này là tin vui đối với Arsenal. Nếu giành chiến thắng, "Pháo thủ" sẽ nới rộng cách biệt với đối thủ nhì bảng lên thành 8 điểm và củng cố lợi thế trong cuộc đua đến ngôi vô địch mùa giải Ngoại Hạng Anh năm nay.

Trong khi đó, Liverpool cũng có cơ hội bứt lên khỏi sự bám đuổi của Chelsea và Man Utd - 2 đối thủ cạnh tranh đều không thắng ở vòng 21.

Lực lượng của Arsenal đủ dày cho trận đấu này. Danh sách chấn thương của đội chủ nhà chỉ còn lại Max Dowman, Cristhian Mosquera và Riccardo Calafiori.

Trong khi đó, mất cả 2 tiền đạo chính Alexander Isak và Hugo Ekitike, trong khi Mohamed Salah bận phục vụ đội tuyển quốc gia chưa trở lại. Florian Wirtz không ở thể trạng tốt nhất và có tin đồn trước trận rằng Ibrahima Konate mới dính chấn thương.