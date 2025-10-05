Kết quả Arsenal 2-0 West Ham, vòng 7 giải Ngoại Hạng Anh

Arsenal 2-0 West Ham Rice38' Saka67'

Trận Arsenal đấu với West Ham diễn ra lúc 21h ngày 4/10 trên sân vận động Emirates (London, Anh). Siêu máy tính của Opta nhận định tỷ lệ thắng của Arsenal và West Ham là 76,7% - 9,4%.

Arsenal áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc. Dù Martin Odegaard sớm phải rời sân vì chấn thương, đội chủ nhà vẫn tạo ra sức ép lớn lên hàng thủ đối phương với những pha tấn công liên tục.

Rice ghi bàn mở tỷ số cho Arsenal. (Ảnh: Reuters)

West Ham chỉ giữ sạch lưới đến phút 38. Thủ môn đội khách đẩy được cú sút của Eberechi Eze nhưng Declan Rice có mặt đúng chỗ để ghi bàn mở tỷ số. Arsenal tiếp tục dồn ép và tạo ra thêm cơ hội nhưng hiệp một kết thúc với tỷ số 1-0.

Bước sang hiệp 2, Arsenal vẫn kiểm soát thế trận một chiều. Jurrien Timber kiếm về quả phạt đền. Bukayo Saka - trong lần thứ 200 ra sân tại giải Ngoại Hạng Anh - tận dụng thành công để nâng tỷ số lên 2-0.

Saka ghi bàn trong trận đấu thứ 200 tại giải Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Arsenal không để West Ham có cơ hội lật ngược tình thế trong phần còn lại của trận đấu. Đội khách chỉ tạo ra vài tình huống tấn công không gây khó khăn cho hàng thủ đối phương. "Pháo thủ" không ghi thêm bàn thắng nào và kết thúc trận đấu với tỷ số 2-0.

Đội hình Arsenal đấu với West Ham

Arsenal: David Raya (1), Jurrien Timber (12), William Saliba (2), Gabriel Magalhaes (6), Riccardo Calafiori (33), Declan Rice (41), Eberechi Eze (10), Martin Odegaard (8), Bukayo Saka (7), Leandro Trossard (19), Viktor Gyokeres (14).

West Ham: Alphonse Areola (23), Aaron Wan-Bissaka (29), Konstantinos Mavropanos (15), Max Kilman (3), El Hadji Malick Diouf (12), Soungoutou Magassa (27), Mateus Fernandes (18), Lucas Paqueta (10), Jarrod Bowen (20), Crysencio Summerville (7), Niclas Fullkrug (11).

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 7)

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Arsenal 7 14/3 16 2 Liverpool 7 13/9 15 3 Tottenham 7 13/5 14 4 Bournemouth 7 11/8 14 5 Crystal Palace 6 8/3 12 6 Chelsea 7 13/9 11 7 Sunderland 7 7/6 11 8 Man City 6 14/6 10 9 Man Utd 7 9/11 10 10 Everton 6 7/6 8 11 Brighton 6 9/9 8 12 Fulham 7 8/11 8 13 Leeds United 7 7/11 8 14 Brentford 6 9/11 7 15 Newcastle United 6 4/5 6 16 Aston Villa 6 4/6 6 17 Nottingham Forest 6 5/10 5 18 Burnley 6 6/13 4 19 West Ham 7 6/16 4 20 Wolves 6 4/13 1

