Kết luận vụ cầu thủ nhập tịch Indonesia thi đấu tại Hà Lan bị tố không hợp lệ

Liên đoàn Bóng đá Hà Lan (KNVB) đã chính thức khép lại tranh cãi liên quan đến “vụ hộ chiếu” của hậu vệ Dean James, người mở ra loạt khiếu nại dậy sóng khắp truyền thông Hà Lan. Theo thông báo, tuyển thủ nhập tịch Indonesia được xác nhận không vi phạm quy định và sẽ không phải chịu bất kỳ án kỷ luật nào. Quyết định này cũng giúp CLB Go Ahead Eagles, chủ quản của James tránh được nguy cơ bị xử phạt hành chính và xử thua 0-3.

Theo thông báo từ KNVB: "Công tố viên độc lập đã hoàn tất quá trình điều tra về tư cách thi đấu của Dean James. Kết quả cho thấy không có sai phạm nào đủ cơ sở để áp dụng hình thức kỷ luật đối với cầu thủ cũng như CLB chủ quản"

Trước đó, vụ việc gây chú ý khi xuất hiện nghi vấn về tính hợp lệ thi đấu của Dean James trước CLB NAC Breda (giải VĐQG Hà Lan), đặc biệt sau khi anh chuyển quốc tịch sang Indonesia vào tháng 3-2025. Tuy nhiên, sau quá trình xem xét toàn diện, KNVB đã quyết định khép lại hồ sơ.



Trong thông cáo chính thức, Go Ahead Eagles cho biết: "Công tố viên nhấn mạnh việc xác định quốc tịch không thuộc thẩm quyền của họ. Dù vậy, từ các thông tin thu thập được, có thể kết luận Dean James đã tự động mất quốc tịch Hà Lan khi nhập quốc tịch Indonesia, đồng nghĩa không còn đủ điều kiện thi đấu theo một số quy định kể từ thời điểm đó".

Tuy vậy, điểm mấu chốt giúp CLB thoát án phạt nằm ở yếu tố nhận thức. KNVB xác định cả cầu thủ lẫn đội bóng đều không lường trước được hệ quả pháp lý của việc chuyển quốc tịch. Bên cạnh đó, quy định này cũng chưa được phổ biến rộng rãi trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, nên không có cơ sở để xử lý kỷ luật.

Vụ việc này bắt nguồn từ trận đấu ở vòng 27 Giải VĐQG Hà Lan 2025-2026, Go Ahead Eagles đánh bại NAC Breda với tỉ số 6-0.

Sau trận, NAC Breda đã gửi đơn khiếu nại, yêu cầu hủy kết quả và thậm chí đề xuất tổ chức lại trận đấu do nghi vấn về tư cách thi đấu của Dean James.

Cũng theo luật pháp Hà Lan, việc nhập quốc tịch mới có thể khiến một cá nhân mất quốc tịch Hà Lan. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tư cách của cầu thủ trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp, đặc biệt là khi liên quan đến quy định dành cho cầu thủ ngoài Liên minh châu Âu.

CLB buộc phải đáp ứng các yêu cầu như giấy phép lao động và mức lương tối thiểu theo quy định.

Với kết quả này, CLB Go Ahead Eagles có thể thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng là lời cảnh tỉnh cho các CLB trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp nước này.