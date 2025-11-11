Kế hoạch chuyển nhượng 424 triệu bảng đáng kinh ngạc của Liverpool

Thậm chí, nếu mọi việc suôn sẻ, họ đã chi thêm 40 triệu bảng nữa để sở hữu trung vệ Marc Guehi của Crystal Palace. Sự thiếu vắng một lựa chọn phòng ngự chất lượng như Guehi càng làm giảm bớt các phương án xoay tua ở hàng thủ (đặc biệt sau chấn thương của Giovanni Leoni), khiến HLV Arne Slot phải tiếp tục sử dụng Ibrahima Konaté, người có phong độ kém cỏi, như đã thấy trong trận thua 0-3 trước Man City. Dù Konaté và Virgil van Dijk từng là cặp đôi trung vệ đã được chứng minh, nhưng sự mở toang một cách khó hiểu của Liverpool mùa này lại thiên về cấu trúc đội hình hơn là lỗi cá nhân.

Trong những tuần gần đây, HLV Slot buộc phải tìm lại sự ổn định bằng cách quay về với bộ khung cũ của mùa giải trước, sử dụng tới 10 cầu thủ từng khoác áo CLB mùa trước (cộng thêm Hugo Ekitike) để giành chiến thắng trước Aston Villa và Real Madrid. Việc quay lại "cơ bản" này, cố gắng chuyển đổi dần dần sang một cái gì đó mới hơn, có thể chưa phải là sự thừa nhận về hàng trăm triệu bảng đã bị lãng phí, nhưng chắc chắn là một sự thừa nhận rằng đã có sự cố gắng thay đổi quá nhiều, quá nhanh .

Các đội bóng là những tổ chức phức tạp. Ngay cả ở cấp độ chiến thuật thuần túy, việc thay đổi một yếu tố trong đội hình không chỉ tác động đến 10 người còn lại mà còn ảnh hưởng đến sự liên kết giữa họ. Ví dụ, việc loại bỏ Trent Alexander đã làm mất đi một hậu vệ phải có khả năng đảo ngược vai trò thành tiền vệ trụ phụ trợ bên cạnh Gravenberch. Vai trò này giúp che chắn trung tâm hàng thủ, giải phóng các tiền vệ trung tâm khác, đồng thời là cầu nối chuyền bóng dài để chuyển hướng tấn công và chuyền nhanh cho Salah.

HLV Slot có thể tin vào việc các đối thủ đã bắt bài được Liverpool, một phần là hệ quả của hoạt động chuyển nhượng hạn chế trong mùa hè trước đó. Sẽ luôn có một khoảnh khắc mà đội bóng này phải trở thành đội của Slot chứ không còn là đội của Klopp. Vì vậy, sự thay đổi là không thể tránh khỏi và cần thiết, nhưng ý định của những thay đổi đó là gì?

Liverpool đã ký hợp đồng với hai tiền đạo trung tâm là Isak và Hugo Ekitike với tổng chi phí khổng lồ 210 triệu bảng . Kế hoạch có lẽ là chỉ sử dụng một người để giữ cho người còn lại luôn tươi mới và sẵn sàng vào sân từ băng ghế dự bị. Tuy nhiên, với chi phí đắt đỏ như vậy, đây là một vị thế xa xỉ đáng kinh ngạc.

Vấn đề lớn hơn nằm ở Florian Wirtz , người đã tiêu tốn 100 triệu bảng . Anh được hứa hẹn sẽ chơi ở vị trí trung tâm . Ở giai đoạn đầu mùa giải, Slot dường như ưu tiên Wirtz là một nhà sáng tạo trung tâm trong sơ đồ 4-2-3-1 . Tuy nhiên, điều này ngay lập tức khiến Liverpool mở toang ở hàng thủ. Wirtz, hiện đang gặp khó khăn với thể chất của Premier League, rất khó để chơi cùng Salah (người luôn thiếu khả năng phòng ngự) mà không khiến tuyến tiền vệ bị áp đảo—ít nhất là ở Premier League.

Trên thực tế, có lẽ không quá hai người trong số Isak, Ekitike, Wirtz và Salah có thể chơi cùng nhau. Ngay cả khi đây là quá trình chuẩn bị cho tương lai hậu Salah , thì kế hoạch hiện tại vẫn khó hiểu. Một giả thuyết là đội bóng đang hướng tới sơ đồ 4-3-1-2 (kim cương), với Wirtz chơi phía sau cặp tiền đạo Isak và Ekitike, lấy độ rộng từ các hậu vệ cánh. Điều này có thể giải thích cho việc chiêu mộ Milos Kerkez và Frimpong, và có lẽ là một phần của sự "hồi sinh thập niên 1980" của bóng đá Anh với lối chơi trực diện.

Tuy nhiên, cho đến lúc này, Liverpool đứng đó như một bài học cảnh tỉnh: làm thế nào bạn có thể lấy một đội bóng rất mạnh, chi tiền không tiếc tay, và tự làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nhiều. Việc chi tiêu lớn mà thiếu một kế hoạch chiến thuật rõ ràng, khiến các mảnh ghép mới không khớp với cấu trúc hiện có, đã đẩy nhà vô địch vào một cuộc khủng hoảng phong độ và định hướng đầu mùa giải.