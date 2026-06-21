Kaka gây tranh cãi khi gạch tên Messi, chỉ thẳng ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026

Huyền thoại Brazil Kaka khiến người hâm mộ bất ngờ khi không đánh giá cao Argentina của Lionel Messi, đồng thời đặt trọn niềm tin vào đội tuyển quê nhà ở cuộc đua vô địch World Cup 2026.

Sau những trận đấu đầu tiên của World Cup 2026, cuộc đua tới ngôi vương đang nóng lên với hàng loạt ứng viên lớn. Tuy nhiên, cựu danh thủ Kaka lại đưa ra một dự đoán gây nhiều tranh cãi khi bỏ qua Argentina của Lionel Messi, đội đương kim vô địch thế giới và vừa có màn ra quân đầy ấn tượng.

Trong cuộc phỏng vấn với ESPN, huyền thoại bóng đá Brazil được yêu cầu lựa chọn những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Kaka lần lượt nhắc tới Pháp, Tây Ban Nha, Brazil và Bồ Đào Nha. Đáng chú ý, Argentina hoàn toàn không xuất hiện trong danh sách này, bất chấp việc đội bóng Nam Mỹ vẫn sở hữu Messi và vừa khởi đầu thuận lợi tại giải đấu.

Messi đang là một trong những ngôi sao thể hiện tốt nhất World Cup 2026.

Quan điểm của cựu Quả bóng vàng 2007 nhanh chóng tạo nên nhiều tranh luận. Bởi lẽ, Messi đang là cái tên nổi bật nhất sau lượt trận đầu tiên. Siêu sao 39 tuổi tỏa sáng với cú hat-trick vào lưới Algeria, qua đó giúp Argentina có khởi đầu thuận lợi trong hành trình bảo vệ ngôi vương.

Không chỉ vậy, ba pha lập công này còn giúp Messi cân bằng thành tích ghi 16 bàn tại World Cup của huyền thoại Miroslav Klose, đồng thời trở thành một trong số ít cầu thủ ghi bàn ở 5 kỳ World Cup khác nhau. Phong độ xuất sắc của đội trưởng Argentina càng khiến nhiều người khó hiểu với quyết định "gạch tên" nhà đương kim vô địch của Kaka.

Trước đó, cựu tiền vệ AC Milan cũng đưa ra danh sách 5 cầu thủ gây ấn tượng nhất với anh ở World Cup 2026. Ngoài Messi và Kylian Mbappe, Kaka còn nhắc tới Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal và Neymar. Sự xuất hiện của Neymar gây bất ngờ lớn khi ngôi sao của Brazil thậm chí chưa ra sân phút nào ở giải đấu năm nay.

Messi và Argentina liệu có bảo vệ thành công ngôi vô địch World Cup?

Ở cuộc đua Vua phá lưới, Kaka đánh giá cao khả năng cạnh tranh của Vinicius Jr và Mbappe. Còn khi được yêu cầu dự đoán đội tuyển sẽ nâng cao chiếc cúp vàng vào mùa hè năm nay, huyền thoại 44 tuổi không ngần ngại đặt niềm tin nhất vào Brazil của HLV Carlo Ancelotti.

Dù vậy, thực tế trên sân lại chưa hoàn toàn ủng hộ những nhận định của Kaka. Trong số bốn ứng viên mà anh lựa chọn, mới chỉ có Pháp giành chiến thắng ở trận ra quân. Tây Ban Nha, Brazil và Bồ Đào Nha đều chưa thể có trọn vẹn 3 điểm ngay trận đầu.

Trong khi đó, Argentina cùng Messi đang cho thấy họ vẫn là một thế lực đáng gờm trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch. Và chính điều đó khiến phát biểu của Kaka trở thành một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất sau những ngày đầu của World Cup 2026.