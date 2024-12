Kai Havertz tiết lộ khoảnh khắc thay đổi sự nghiệp tại Arsenal

Kai Havertz từng bước trở thành một phần không thể thiếu trong đội hình của HLV Mikel Arteta.

HLV Arteta đã thúc giục ban lãnh đạo Arsenal chi ra đến 65 triệu bảng cho Chelsea để có được Havertz vào mùa hè năm 2023. Mặc dù vậy, ban đầu tuyển thủ Đức đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc ổn định. Phải mất 10 trận đấu để người hùng Champions League của Chelsea mở tài khoản của mình ở phía bắc London, và kể từ đó ghi thêm 12 bàn nữa để trở thành một nhân vật không thể thiếu trong đội Pháo thủ hình thách thức danh hiệu mùa giải trước. Ở mùa giải này, ngôi sao 25 tuổi đã đóng góp 5 bàn và 2 đường kiến tạo sau 14 lần ra sân ở Premier League (ghi tổng cộng 9 bàn trận trên mọi đấu trường).

Havertz mới đây tiết lộ, chính khoảnh khắc đội trưởng Martin Odegaard nhường quả đá phạt đền để anh ghi bàn thắng đầu tiên cho Arsenal trong chiến thắng 4-0 tại Bournemouth đã khiến vận may tốt đẹp quay trở lại. Havertz chia sẻ với kênh YouTube, The Men In Blazers: “Quả phạt đền đó đã giúp tôi rất nhiều, nó rất quan trọng đối với tôi bởi vì khi bạn đến một CLB và biết rằng họ trả rất nhiều tiền cho bạn, bạn sẽ cảm thấy hơi áp lực. Tôi là kiểu người luôn cần thời gian để thích nghi, không chỉ với phong cách chơi mà còn với những người ở đây. Tôi làm việc chăm chỉ và tin tưởng vào bản thân, tôi rất vui vì có những đồng đội tuyệt vời đã trao cho tôi quả phạt đền đó để có thêm sự tự tin, và phần còn lại diễn ra khá tốt”.

Havertz ca ngợi tầm ảnh hưởng đội trưởng Martin Odegaard với cá nhân anh và cả với Arsenal.

Trong sự khởi sắc của Havertz, những màn trình diễn hay nhất của anh được ghi nhận là khi chơi bên cạnh Odegaard. Havertz ca ngợi phẩm chất lãnh đạo của người đội trưởng: “Odegaard rất quan trọng đối với chúng tôi, anh ấy là đội trưởng, một người nói rất nhiều với chúng tôi trong phòng thay đồ và trên sân cỏ. Đó là một người không chỉ nói suông mà còn hành động. Anh ấy giành bóng trên sân dù là trong những tình huống bất lợi. Khi chúng tôi gây sức ép lên thủ môn hoặc hậu vệ, anh ấy là người đầu tiên đến đó và chạy nước rút về phía họ. Anh ấy mang đến cho chúng tôi rất nhiều điều khác nhau với bóng và không có bóng... Tất cả chúng tôi đều rất vui khi anh ấy trở lại từ chấn thương gần đây”.