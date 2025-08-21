Kai Havertz dính chấn thương khiến Arsenal triển khai chuyển nhượng khẩn cấp

Kai Havertz và Morgan Rogers

Kai Havertz sẽ không thi đấu cho Arsenal một thời gian chưa xác định sau khi dính chấn thương mới. Havertz đã phải ngồi ngoài một thời gian dài ở mùa giải trước vì chấn thương gân kheo nghiêm trọng. Anh đã hồi phục và vào sân từ ghế dự bị trong chiến thắng mong manh trước Manchester United vào cuối tuần qua. Nhưng Havertz hiện đang phải đối mặt với một khoảng thời gian vắng mặt nữa.

Theo The Athletic, cầu thủ người Đức đã gặp vấn đề ở đầu gối và không tham gia buổi tập mở được tổ chức tại sân vận động Emirates vào thứ Tư. Các đánh giá đang ở giai đoạn đầu và chưa rõ Havertz phải nghỉ thi đấu bao lâu.

Sự vắng mặt của anh - cũng như những vấn đề chấn thương hiện tại của Gabriel Jesus - đồng nghĩa với việc bản hợp đồng mùa hè Viktor Gyokeres là tiền đạo duy nhất của CLB có đủ thể lực để. Anh ấy đã có màn ra mắt khá im ắng tại Old Trafford vào Chủ nhật.

Cú đánh mới nhất đã khiến Arsenal phải triển khai kế hoạch chuyển nhượng khẩn cấp. Pháo thủ hiện đang rất muốn bổ sung thêm một tiền đạo nữa để củng cố hàng công, hướng đến mục tiêu cuối cùng là giành chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Gyokeres, bản hợp đồng trị giá 64 triệu bảng từ Sporting, đã gây thất vọng trong trận ra mắt Pháo thủ đầy tính cạnh tranh, khi Arteta thừa nhận vẫn còn nhiều điều cần cải thiện về khả năng pressing từ tuyến trên. Ông nói: “Cậu ấy đã làm rất tốt. Bạn có thể thấy rõ điều này, đặc biệt là trong lối chơi pressing tầm cao và nhịp độ mà chúng tôi yêu cầu, rằng đặc biệt là trong hiệp 1, chúng tôi đã cho cậu ấy quá nhiều thời gian. Đó là điều chúng tôi cần phải cải thiện, nhất là ở vị trí đó".

Arsenal cũng đang nỗ lực chiêu mộ ngôi sao Rodrygo của Real Madrid, người đã bị loại khỏi trận mở màn La Liga của Real Madrid gặp Osasuna. Tuy nhiên, HLV Xabi Alonso đã lên tiếng bác bỏ những tin đồn chuyển nhượng đó, khẳng định việc Rodrygo vắng mặt hoàn toàn là do chiến thuật.

HLV Alonso của Real cho biết: “Đây là những quyết định mang tính quyết định. Với diễn biến của trận đấu, chúng tôi cần một cái nhìn khác. Chưa có quyết định nào cho tương lai cả. Điều quan trọng là mùa giải này và tất nhiên tôi đang trông cậy vào Rodrygo. Đây chỉ là một trận đấu, chúng ta không nên suy đoán quá xa về tương lai. Nếu cậu ấy có được những phút thi đấu đó trong ba tháng tới, tôi sẽ có thể trả lời bạn một cách chắc chắn hơn. Hôm nay, vấn đề chỉ là tình hình trận đấu và quyết định của tôi”.

Arsenal cũng được đồn đoán sẽ chiêu mộ ngôi sao Eberechi Eze của Crystal Palace trong mùa hè này, nhưng dường như anh ấy đang tiến gần đến việc chuyển đến Tottenham, đối thủ cùng thành phố ở Bắc London.

Morgan Rogers đột nhiên lên giá

Chiều qua, có tin rằng Arsenal đang cân nhắc lời đề nghị chiêu mộ Morgan Rogers của Aston Villa. Cầu thủ 23 tuổi này đã được vinh danh là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA vào tối thứ Ba tại buổi lễ ở Manchester, nơi Arteta đã có mặt để chúc mừng anh.

Rogers đã ghi 14 bàn thắng và 16 pha kiến tạo sau 54 trận trên mọi đấu trường cho Villa mùa trước và đủ linh hoạt để chơi ở nhiều vị trí khác nhau. Tuy nhiên, anh vẫn còn 5 năm hợp đồng với Villa và CLB đang ở vị thế vững chắc để từ chối bất kỳ lời đề nghị nào.

Villa định giá tiền vệ người Anh ở mức 80 triệu bảng và tuyên bố không cần bán, sau khi đã bán Jacob Ramsey cho Newcastle với giá 40 triệu bảng và đem Leon Bailey cho Roma mượn. Họ cũng sẽ có rất ít thời gian để tìm người thay thế trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa vào ngày 1-9.

Arteta hiện đang chuẩn bị cho đội bóng của mình cho trận đấu sân nhà đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này. Sau khi đánh bại Machester United, đội bóng Bắc London sẽ chào đón tân binh Leeds đến sân vận động Emirates vào chiều thứ Bảy.