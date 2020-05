Juventus 'dụ' M.U đổi Pogba lấy 2 cầu thủ lương khủng

Hồi mùa hè 2016, M.U đã chi 89 triệu bảng để đón Paul Pogba trở lại Old Trafford. Trong 4 năm qua, tiền vệ người Pháp rất ít khi giữ được phong độ ổn định, thậm chí mùa này anh dành phần lớn thời gian để điều trị chấn thương mắt cá chân (mới chơi 8 trận và không ghi bàn thắng này). Tuy vậy, giá trị chuyển nhượng của cầu thủ này vẫn được đẩy lên khá cao.

Theo The Sun, M.U muốn thu về 132 triệu bảng nếu chia tay Pogba. Đội chủ sân Old Trafford vẫn muốn giữ chân tiền vệ người Pháp, nhưng trong trường hợp ngôi sao 27 tuổi này không còn muốn cống hiến cho sân Old Trafford, họ sẵn sàng để anh ra đi.

Từ Italia xa xôi, Juventus đã nhanh chóng khởi động lại kế hoạch tái hợp Pogba. Tuy vậy, vấn đề là “Lão bà” thành Turin rất khó đáp ứng nổi mức giá 132 triệu bảng mà M.U đưa ra, đặc biệt trong bối cảnh tài chính bị thâm hụt vì dịch COVID-19. Một trong những phương án hàng đầu mà Juve cân nhắc tới đó là đổi người và trả thêm một khoản tiền mặt tương xứng.

Cụ thể, Juventus muốn đề nghị M.U đổi Pogba lấy Aaron Ramsey và Adrien Rabiot, đồng thời sẵn sàng các thêm 65 triệu bảng. Rabiot đang được Transfermarkt định giá 28 triệu bảng, trong khi Ramsey có giá 39 triệu bảng. Tức là nguyên bô đôi tiền vệ này cũng đã có tổng giá trị vào khoảng 67 triệu bảng.

Rabiot và Ramsey là 2 tiền vệ đẳng cấp. Cả 2 đầu quân cho Juventus dưới dạng chuyển nhượng tự do trong phiên chợ hè 2019. Bởi không phải trả phí chuyển nhượng cho 2 cầu thủ này nên Juventus đã phải thuyết phục họ gia nhập bằng mức lương cao.

Theo Express, Ramsey nhận lương tuần cao thứ hai tại Juventus (400.000 bảng), chỉ sau siêu sao Ronaldo (496.000 bảng). Adrien Rabiot chỉ xếp thứ 6 nhưng cũng khiến “Lão bà” tốn 116.000 bảng mỗi tuần. Nếu đẩy được cả 2 tới M.U, Juventus sẽ tiết kiệm được khoản lương rất lớn.