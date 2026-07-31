Justin Kuk đăng quang vô địch Giải Vô địch Nghiệp dư Nam Việt Nam Mở rộng 2026

Đại diện Singapore vượt qua hai golfer chủ nhà Đỗ Dương Gia Minh và Đoàn Uy để lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch giải đấu.

Justin Kuk (Singapore) đã có màn trình diễn đầy bản lĩnh để giành chức vô địch Giải Vô địch nghiệp dư Nam Việt Nam mở rộng (VAO) 2026 trên sân Royal Long An Golf & Country Club. Đại diện Singapore vượt qua hai golfer chủ nhà Đỗ Dương Gia Minh và Đoàn Uy để lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch giải đấu.

Justin Kuk (áo hồng) lên ngôi vô địch.

Bước vào vòng chung kết với khoảng cách hai gậy so với nhóm dẫn đầu, golfer sinh năm 2001 thi đấu ổn định để tạo nên màn bứt phá đúng thời điểm. Justin Kuk khởi đầu bằng eagle ở hố 4, tiếp tục ghi thêm birdie tại các hố 7 và 18, xen giữa là ba bogey, qua đó khép lại vòng đấu với 72 gậy (even par). Thành tích này đủ giúp anh vượt lên chiếm vị trí số một trên bảng xếp hạng sau 72 hố.

Khép lại giải đấu với tổng điểm -5, Justin Kuk chính thức đăng quang Vietnam Amateur Open 2026, tạo khoảng cách 2 gậy so với hai golfer đồng xếp hạng nhì là Đỗ Dương Gia Minh và Đoàn Uy (-3). Chiến thắng là phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn ổn định của golfer Singapore, đặc biệt là bản lĩnh trong thời khắc quyết định của vòng chung kết.

Kết quả chung cuộc Giải Vô địch Nghiệp dư Nam Việt Nam mở rộng 2026 - Tranh cúp Nam A Bank:

Vô địch: Justin Kuk (Singapore)

Đồng Á quân: Đỗ Dương Gia Minh và Đoàn Uy (Việt Nam

Khép lại một mùa giải đầy cảm xúc, VAO 2026 tiếp tục chứng minh tầm vóc của một giải đấu danh giá, tạo động lực bứt phá, mở đường cho thế hệ golfer trẻ vươn tầm thế giới.