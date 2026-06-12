Julian Quinones trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận khai mạc World Cup 2026

Với lợi thế sân nhà, tuyển Mexico khởi đầu World Cup 2026 thuận lợi với chiến thắng 2-0 trước Nam Phi rạng sáng 12-6, gồm pha lập công của Raul Jimenez

Danh hiệu "Michelob ULTRA Superior Player of the Match" đầu tiên của World Cup 2026 đã thuộc về một trong những tài năng bóng đá Mexico, người đã góp công lớn mang lại niềm vui cho hàng triệu người hâm mộ trong ngày khai hội bóng đá thế giới.

Tiền đạo Julian Quinones đã được người hâm mộ bình chọn là chủ nhân danh hiệu "Michelob ULTRA Superior Player of the Match" sau màn trình diễn ấn tượng trong chiến thắng 2-0 của Mexico trước Nam Phi ở trận khai mạc World Cup 2026.

Trước sự chứng kiến của hàng vạn khán giả trên sân Azteca cùng hàng triệu người hâm mộ theo dõi trên toàn thế giới, Julian Quinones liên tục khuấy đảo hàng thủ Nam Phi, là người xông xáo nhất hàng công Mexico.

Tiền đạo 29 tuổi chứng minh vai trò đầu tàu trên hàng công của đội tuyển quốc gia. Không chỉ hoạt động năng nổ và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, chân sút đang khoác áo Al-Qadsiah tại Saudi Pro League còn trực tiếp ghi bàn thắng mở tỉ số ở phút thứ 9, giúp đội chủ nhà sớm giải tỏa áp lực, chiếm lợi thế và giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân.

Pha lập công của Quinones đến từ tình huống đi bóng từ cánh trái vào trung lộ, trước khi dứt điểm hiểm hóc trước vòng 16m50. Bàn thắng không chỉ mang ý nghĩa quan trọng về mặt tỉ số mà còn đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Quinones, khi anh là chân sút đầu tiên ghi bàn tại World Cup 2026.

Danh hiệu "Michelob ULTRA Superior Player of the Match" là giải thưởng mới được FIFA áp dụng tại World Cup 2026 nhằm tôn vinh cầu thủ thi đấu nổi bật nhất mỗi trận đấu. Người chiến thắng được lựa chọn thông qua cuộc bình chọn của người hâm mộ trên toàn thế giới. Giải thưởng này thay thế danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu" quen thuộc ở các kỳ World Cup trước và sẽ được trao sau tất cả 104 trận đấu của giải.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Quinones đã nhận chiếc cúp danh giá trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của các cổ động viên Mexico. Phần thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho màn trình diễn xuất sắc của anh, đồng thời khẳng định tầm ảnh hưởng của tiền đạo này trong hành trình chinh phục World Cup trên sân nhà.

Chiến thắng trước Nam Phi giúp Mexico có khởi đầu thuận lợi tại bảng A và tạo đà tâm lý tích cực cho những trận đấu tiếp theo. Với phong độ ổn định của Quinones cùng lợi thế sân nhà, đội bóng vùng CONCACAF đang cho thấy quyết tâm tiến sâu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.