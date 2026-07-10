Jude Bellingham - Harry Kane, bộ đôi quyền lực số 1 World Cup 2026

Hình ảnh Jude Bellingham và Harry Kane đứng kề vai nhau, dang rộng hai tay ngửa mặt lên bầu trời giữa lòng "chảo lửa" Azteca ở Mexico City không đơn thuần chỉ là một màn ăn mừng bàn thắng. Đó là một bức thông điệp về quyền lực khi cả 2 đang tạo dựng nên quyền lực tuyệt đối ở đội tuyển Anh, đưa đội nhà tự tin tiến sâu tại World Cup 2026.

Bellingham và Kane gánh cả tuyển Anh

Xuyên suốt chiều dài lịch sử tham dự các giải đấu lớn, bóng đá Anh luôn sản sinh ra những cá nhân xuất sắc, nhưng để tìm ra một cặp đôi có tầm ảnh hưởng sâu rộng, trực tiếp và có thể gánh vác trọn vẹn cả một tập thể như Bellingham và Kane hiện tại là điều hiếm thấy.

Hành trình tiến vào vòng tứ kết của Anh gắn liền với những khoảnh khắc tỏa sáng của hai siêu sao đang khoác áo Real Madrid và Bayern Munich. Trận thắng nghẹt thở 3-2 trước đồng chủ nhà Mexico tại vòng 16 đội đã lột tả trọn vẹn tầm quan trọng của Bellingham và Kane.

Sức ép từ hàng vạn khán giả cuồng nhiệt không thể làm chùn bước những đôi chân đã quen với những sân khấu lớn nhất châu Âu. Ngay sau khi Bellingham mở tỷ số, chỉ chưa đầy 2 phút sau, chính người đội trưởng mẫu mực Harry Kane đã dọn cỗ hoàn hảo để tiền vệ của Real Madrid hoàn tất cú đúp chớp nhoáng, dội một gáo nước lạnh làm câm lặng hoàn toàn các khán đài rực lửa của Mexico.

Nhưng giá trị của bộ đôi này không chỉ nằm ở những lúc thuận lợi. Khoảnh khắc thẻ đỏ của Jarell Quansah đẩy tuyển Anh vào thế thiếu người, kết hợp với sự vùng lên mạnh mẽ của đội chủ nhà đã tạo ra một thách thức cực đại. Giữa gian nguy, phẩm chất thủ lĩnh của Kane lại lên tiếng.

Kane vừa ghi bàn vừa hỗ trợ Bellingham lập công

Đứng trước chấm phạt đền ở tuổi 32, mang trên vai áp lực của cả một quốc gia, Kane lạnh lùng đánh bại thủ môn đối phương để ghi bàn thắng quyết định. Từ cự ly 11 mét, khó có một cái tên nào trên thế giới lúc này mang lại cảm giác an tâm tuyệt đối hơn người đội trưởng của Tam sư.

Để đánh giá chính xác mức độ phụ thuộc của đội tuyển Anh vào Bellingham và Kane, chúng ta cần thêm những con số. Tính đến trước vòng tứ kết, đội tuyển Anh đã ghi tổng cộng 11 bàn thắng. Và 10 bàn trong số đó mang dấu giày trực tiếp của cặp đôi này (Kane sở hữu 6 pha lập công, Bellingham có 4 lần xé lưới đối phương).

Người duy nhất phá vỡ được sự độc tôn này là Marcus Rashford với một bàn thắng khi vào sân thay người để ấn định tỷ số 4-2 trong chiến thắng trước Croatia ở trận mở màn.

Con số 90,9% là tỷ lệ đóng góp tấn công cao nhất so với bất kỳ đội bóng nào còn trụ lại ở giải đấu. Kể cả ứng cử viên số một cho chức vô địch là tuyển Pháp, sự phụ thuộc vào Kylian Mbappe và Ousmane Dembele cũng chỉ dừng lại ở mức 78,6% vì ngoài họ, Doue, Barcola cũng đã lập công. Trong khi Argentina và Na Uy vắt kiệt sức lực từ một cá nhân duy nhất là Lionel Messi (8 bàn) và Erling Haaland (7 bàn), thì tuyển Anh đang chia sẻ gánh nặng đó cho một cặp bài trùng ăn ý.

Messi đang một mình gánh cả hàng công Argentina

Chưa dừng lại ở đó, đi sâu vào các chỉ số tấn công cơ bản, tầm ảnh hưởng của Bellingham và Kane càng trở nên rõ rệt: Cặp đôi này tạo ra hơn một nửa sức mạnh tấn công của Tam sư (55% trên tổng số bàn thắng kỳ vọng của Anh). Có nghĩa là hơn nửa pha bóng nguy hiểm của Anh là có dấu giày của Bellingham và Kane.

Về khả năng dứt điểm, Kane thực hiện 23,8% tổng số cú sút của toàn đội và chiếm 31,3% số pha dứt điểm trúng đích. Trong khi đó, Bellingham cũng đóng góp thêm 28,1% số cú sút trúng khung thành.

Sự hiện diện của họ không chỉ là yếu tố định đoạt kết quả, mà chính là hệ thống vận hành tấn công cốt lõi của Thomas Tuchel.

Sự ăn ý giữa 2 nhân tố hàng đầu

Trên phương diện chiến thuật, lý do khiến sự kết hợp này trở nên hủy diệt nằm ở khả năng bù trừ hoàn hảo. Sự cơ động, nguồn năng lượng vô tận và những pha bứt tốc đâm xuyên phòng tuyến đối phương của Bellingham đã mở ra vô vàn khoảng trống chết người.

Ở chiều ngược lại, Harry Kane lại sở hữu nhãn quan chiến thuật của một số 10 xuất sắc. Sự hy sinh của người đội trưởng, sẵn sàng lùi sâu làm bóng và kiến tạo, như cách anh đã làm ở trận gặp Mexico, đã tạo điều kiện tối đa để Bellingham khai thác các khoảng trống đó.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, giá trị vô hình mà cặp đôi này mang lại nằm ở khí chất thủ lĩnh trong phòng thay đồ. Họ sở hữu tổng cộng 172 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Dù Bellingham trẻ hơn Kane gần 1 thập kỷ, nhưng tiền vệ tài hoa này đã có 6 năm dạn dày kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Trong khi đó, kinh nghiệm 11 năm cống hiến của Kane tạo ra một điểm tựa tinh thần vững chắc.

Cả hai đều đóng vai trò là những tiếng nói đầy trọng lượng nội bộ. BBC miêu tả Bellingham và Kane đã “thúc đẩy tiêu chuẩn tập luyện và thi đấu của toàn đội”. Ấn phẩm này viết: “Giữa họ tồn tại một sự tôn trọng sâu sắc: Kane trân trọng sự trưởng thành và tiếng nói của người đàn em trong nhóm ban cán sự, còn Bellingham luôn biết ơn cách người đội trưởng đã bảo vệ và ủng hộ anh vô điều kiện trước truyền thông”.

Đúng như lời nhận xét, hành động bắt chước màn ăn mừng quen thuộc của nhau tại Azteca chính là minh chứng sinh động nhất cho sự gắn kết mật thiết giữa 2 con sư tử đầu đàn của Tam sư.

Lời nhắc nhở của lịch sử

Tuy nhiên, việc đặt toàn bộ trọng trách lên vai một hoặc hai cá nhân cũng đi kèm với những rủi ro lịch sử mà người hâm mộ bóng đá Anh không thể lãng quên. Quá khứ đã từng chứng kiến Tam sư lệ thuộc nặng nề vào các cây săn bàn xuất chúng, và kết cục thường đem lại sự dang dở:

Tại World Cup 1990, Gary Lineker (4 bàn) và David Platt (3 bàn) đóng góp tới 87,5% tổng số bàn thắng (7/8 bàn) của đội tuyển. Kết quả là khi ấy, họ thua ở bán kết.

Tại EURO 1996 trên sân nhà, kịch bản lặp lại khi Alan Shearer (5 bàn) và Teddy Sheringham (2 bàn) cũng gánh vác đúng 87,5% sản lượng tấn công (7/8 bàn). Anh cũng chỉ tiến vào bán kết.

Điểm chung của cả hai giải đấu đó là tuyển Anh đều phải dừng bước đầy cay đắng sau những loạt "đấu súng" luân lưu định mệnh trước người Đức. Sự phụ thuộc quá lớn có thể dẫn đến hệ lụy là khi các chủ công bị khóa chặt hoặc đuối sức, tập thể sẽ đánh mất hoàn toàn phương hướng.

Phía trước mắt thầy trò Thomas Tuchel giờ đây là trận tứ kết hứa hẹn đầy bão táp trước Na Uy tại Miami. Đối đầu với một Erling Haaland đang khao khát khẳng định vị thế, đây sẽ là bài kiểm tra toàn diện cho tham vọng xưng vương của đội bóng xứ sương mù. Liệu bóng đá Anh có đi lại vết xe đổ của quá khứ, hay sự hoàn thiện đến mức độ "siêu việt" của bộ đôi Bellingham - Kane sẽ đưa họ đến vòng 4 đội mạnh nhất?