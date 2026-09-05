Jose Mourinho: Real Madrid chơi hay, nhưng thua vì quá thật thà

Rạng sáng 5/9, sau khi Real Madrid phải nhận thất bại 0-1 trước Real Betis tại vòng 4 La Liga, HLV Jose Mourinho đã không ngần ngại lên tiếng. Ông mỉa mai đối thủ, đồng thời chỉ trích cách điều hành của trọng tài.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định sự thiếu nhất quán trong việc rút thẻ phạt từ trọng tài chính đã ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý thi đấu và tinh thần của các học trò. Mourinho nói: “Tôi nhận thẻ vàng (phút 63’) chỉ vì đã nhảy lên trong sự thất vọng khi thấy một cầu thủ Betis giả vờ chết trên sân”.

Theo ông, việc cầu thủ đối phương cố tình phóng đại các pha va chạm nhằm mục đích câu giờ và qua mặt tổ trọng tài là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được trong bóng đá đỉnh cao. “Các cầu thủ của Betis nhiều chiêu trò hơn các cầu thủ Madrid, những người vốn rất trung thực. Với sự hỗ trợ của một đám đông NHM tuyệt vời, họ đã đủ tỉnh táo để đạt được những lợi thế này”.

Bên cạnh đó, chiến lược gia sinh năm 1963 cũng bày tỏ sự khó hiểu khi Real Betis không phải nhận bất kỳ tấm thẻ phạt nào trong suốt hiệp một, trong khi Arda Guler lại bị trọng tài cảnh cáo ngay ở tình huống tranh chấp đầu tiên.

Ông nói: “Betis không nhận thẻ nào suốt hiệp đầu, còn Arda (Guler) tội nghiệp, một cầu thủ chỉ tập trung đá bóng, lại phải nhận thẻ. Tôi thực sự không hiểu nổi cách điều hành này”. Để củng cố thêm luận điểm về sự bất công của trọng tài, thuyền trưởng Real Madrid dẫn chứng thêm tình huống Federico Valverde bị cầu thủ đội chủ nhà phạm lỗi thô bạo nhưng trọng tài quyết định bỏ qua.

Thầy trò Mourinho đã thua trận đầu tiên

Và cuối cùng, nhà cầm quân Bồ Đào Nha đã dành những lời tán dương các học trò. Ông đánh giá Real Madrid đã chơi hay, nhưng “không hiểu vì sao lại thua”.

Đội của tôi đã chơi một trận đấu tuyệt vời, và đôi khi bạn thua mà bạn không biết tại sao", Mourinho nói. “Chúng tôi đã thống trị, kiểm soát mọi thứ, rất nhiều đợt tấn công, rất nhiều cơ hội. Nếu hoà, chúng tôi sẽ thất vọng, vì vậy hãy tưởng tượng chúng tôi cảm thấy thế nào khi thua.

Tôi không biết chúng tôi đã thua như thế nào vì chúng tôi đã chơi rất tốt. Tôi không thể chê trách thái độ của bất kỳ cầu thủ nào của tôi. Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng nhưng "xứng đáng giành chiến thắng" cũng không ⁠đủ để cho bạn điểm. Tôi rất hài lòng với các cầu thủ của mình, tất cả. Tôi không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai trong số họ. Nếu bị trừng phạt, tất cả chúng tôi sẽ chịu hình phạt cùng nhau".