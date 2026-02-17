Jose Mourinho: “Real Madrid bị thương và dễ bị tổn thương”

Jose Mourinho tin Benfica có thể đánh bại Real Madrid một lần nữa tại Champions League.

Benfica đã đánh bại Real Madrid 4-2 ở vòng đấu cuối cùng của giai đoạn lượt đi để giành lấy suất cuối cùng vào vòng play-off, và qua đó đẩy nhà vô địch 15 lần ra khỏi 8 suất tự động vào vòng 16 đội. Benfica của HLV Mourinho và đội bóng cũ của ông, Real Madrid sẽ gặp lại nhau tại Lisbon vào thứ Ba trong trận lượt đi vòng play-off. “Họ đang bị thương. Và một vị vua bị thương rất nguy hiểm”, Mourinho nói hôm thứ Hai. “. Chúng tôi sẽ chơi trận lượt đi với tinh thần quyết tâm, với tham vọng và sự tự tin. Chúng tôi biết mình đã làm gì với những vị vua của Champions League”.

Mourinho thừa nhận Real Madrid vẫn được đánh giá cao hơn và Benfica cần một màn trình diễn gần như hoàn hảo để đi tiếp: “Tôi không nghĩ Benfica cần phép màu để loại Real Madrid. Tôi nghĩ chúng ta cần phải thi đấu ở phong độ cao nhất. Tôi không nói là cao, mà là tối đa, gần như hoàn hảo, điều mà không tồn tại. Nhưng không phải là phép màu. Real Madrid là Real Madrid, với lịch sử, kiến thức, tham vọng. Điều duy nhất có thể so sánh là chúng ta đều là 2 gã khổng lồ. Nhưng bóng đá có sức mạnh này và chúng ta có thể thắng”.

Mourinho cũng cho biết ông kỳ vọng một Los Blancos khác biệt, đội bóng đã bổ nhiệm Arbeloa vào tháng trước sau khi sa thải Xabi Alonso và bước vào trận đấu với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp tại La Liga. “Tôi kỳ vọng sẽ gặp Real Madrid mang dáng dấp ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League”, Mourinho nói. “Đánh bại Real Madrid một lần đã rất khó, đánh bại họ 2 lần còn khó hơn nhiều. Thắng 3 lần, hoặc thậm chí thắng ở vòng loại trực tiếp, còn khó hơn nữa. Điều tôi yêu cầu các cầu thủ của mình là hãy chơi với niềm vui của những người xứng đáng có mặt ở đây và họ xứng đáng có mặt ở đây. Có lẽ tốt hơn là được ở đây đối đầu với một Real Madrid vĩ đại hơn là đối đầu với một đội bóng ở đẳng cấp thấp hơn”.

Benfica đã đánh bại Real Madrid 4-2 ở vòng đấu cuối cùng của giai đoạn lượt đi.

Mourinho cũng một lần nữa phủ nhận những đồn đoán về khả năng trở lại Real Madrid với tư cách HLV, bất chấp việc tiền đạo Vinicius Junior đã hết lời ca ngợi ông trước trận đấu tại Lisbon vào thứ Ba, cho rằng HLV người Bồ Đào Nha đã “thay đổi phần nào lịch sử của CLB” trong 3 mùa giải (2010-2013) dẫn dắt gã khổng lồ Tây Ban Nha.

“Tôi không muốn tiếp tay cho những câu chuyện không có thật”, Mourinho nói. “Điều duy nhất có thật là tôi còn một năm hợp đồng với Benfica. Đó là một hợp đồng đặc biệt vì nó được ký kết trong quá trình bầu cử Chủ tịch. Nó có một điều khoản mà tôi hoặc Benfica có thể dễ dàng phá vỡ. Còn với Real Madrid thì không có điều khoản nào như vậy. Tôi rất muốn loại bỏ Real Madrid, nhưng tôi cũng muốn Alvaro Arbeloa giành chức vô địch La Liga và ở lại Madrid nhiều năm nữa. Cậu ấy rất tài năng, mang trong mình rất nhiều tinh thần Madridista và có cá tính để dẫn dắt Real Madrid, điều không phải ai cũng làm được”.

Mourinho, 63 tuổi, đã dẫn dắt Real Madrid giành chức vô địch La Liga, Copa del Rey và Siêu cúp Tây Ban Nha và rất tự hào về thời gian của mình tại Madrid. “Tôi đã cống hiến tất cả cho Real Madrid”, ông nói. “Tất cả những gì tôi có. Tôi đã làm những điều tốt và xấu nhưng tôi đã cống hiến hết mình và thế thôi. Khi một cá nhân chuyên nghiệp rời một CLB với cảm giác đó, sẽ có một mối liên hệ suốt đời. Tôi rời đi 12 năm trước và tôi luôn có cảm giác và tình cảm đó”.