Jose Mourinho của hiện tại và chuyến về 'nhà' thứ 8

Chuyến làm khách của Benfica tới Stamford Bridge để gặp Chelsea, trong khuôn khổ vòng phân hạng Champions League 2025/26, chắc chắn mang đến nhiều hoài niệm cho Jose Mourinho. Mặc dù kinh qua rất nhiều CLB nhưng riêng The Blues, ông có nhiều thời gian gắn bó nhất, với 5 năm rưỡi chia làm hai nhiệm kỳ, 321 trận cùng 8 danh hiệu lớn nhỏ.

"Stamford Bridge là nơi tôi đã giành 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh. Tôi đã làm nên lịch sử cùng Chelsea. Chelsea thuộc về lịch sử của tôi, và tôi là một phần lịch sử của Chelsea", Mourinho nói trên trang web của UEFA.

Người hâm mộ Chelsea không bao giờ quên những gì Mourinho đã làm để dành cho ông sự quan tâm đặc biệt. Đó là lý do Ban lãnh đạo The Blues bất ngờ nâng giá vé trận đấu với Benfica ngay sau khi biết tin đội bóng này bổ nhiệm Mourinho, và chiến lược này đã đúng, dù đắt đỏ nhưng vé đã được bán hết.

Cùng Chelsea, Mourinho từng 3 lần vô địch Anh.

Tuy vậy, giữa Mourinho và Chelsea là một mối quan hệ phức tạp. Ở lần gần nhất ghé thăm Stamford Bridge dưới đám đông khán giả là đầu năm 2020 (không tính lần sau đó vào tháng 11 cùng năm, khi hai đội chơi trong sân vận động đóng kín vì đại dịch), Người đặc biệt đã chịu sự la ó vì dẫn dắt đội bóng cùng thành phố. Đó cũng không phải ngày trở về vui vẻ, bởi Tottenham đã thua 1-2.

Trước đó, Mourinho cũng 4 lần tới Stamford Bridge với tư cách HLV MU. Việc dẫn dắt kình địch ở Premier League chỉ 6 tháng sau khi bị Chelsea sa thải vào tháng 12/2015 cũng khiến người hâm mộ The Blues bực bội.

Vì vậy, họ đã rất hả hê với chiến thắng 4-0 của đội nhà trước Quỷ đỏ vào mùa thu 2016, tiếp tục chế giễu Mourinho trong ba lần tiếp theo, với các tỷ số 1-0, 1-0 và 1-1 nghiêng về đội bóng Tây London. Không thể đáp trả bằng kết quả trên sân, chiến lược gia người Bồ Đào Nha chỉ có thể phản ứng bằng việc giơ ba ngón tay, ám chỉ ba danh hiệu Premier League ông mang về cho họ.

Mourinho dùng ba ngón tay để đáp trả người hâm mộ Chelsea.

Lần duy nhất Mourinho có được nụ cười tại Stamford Bridge là khi cùng Inter ghé tới đây ở lượt về vòng 1/8 Champions League 2009/10. Đó cũng là lần đầu ông đến sân nhà của Chelsea trong vị thế đối thủ, sau đó nhận những tràng pháo tay tri ân nồng nhiệt từ người hâm mộ. Thật trớ trêu, Mourinho sớm trở thành kẻ phản diện trong mắt những người cũ, khi tạo nên thế trận phòng ngự chặt chẽ rồi kết liễu Chelsea bằng đường phản công sắc lẹm. Với tổng tỷ số 3-1, Inter vào chung kết rồi đoạt cú ăn ba, còn The Blues phải chờ vài năm nữa mới chạm đến giấc mơ châu Âu.

Nhìn lại, Mourinho đã 7 lần chơi ở Stamford Brigde và kết quả không mấy khả quan, với 1 thắng 2 hòa và 4 thua. Tệ hơn, các đội bóng của ông chỉ ghi được 4 bàn trong khi thủng lưới tới 10.

Có lẽ vì thế ông cố gắng giảm nhẹ màn tái ngộ lần này, đồng thời nhấn mạnh việc gặp lại đội bóng cũ vẫn thường xảy ra trong suốt sự nghiệp. "Trận đầu dẫn dắt Chelsea ở cúp châu Âu tôi đã gặp Porto, và tôi cũng cùng Inter đối đầu Barca, nơi tôi từng làm trợ lý, hoặc chạm trán MU lúc cầm Fenerbahce", Mourinho nói, "Họ muốn thắng và tôi cũng muốn thắng. Tôi thường quên đi quá khứ và chỉ tập trung vào trận đấu".

Mourinho hiện đang bắt đầu cuộc sống mới tại Benfica.

Ở tuổi 62, Mourinho khẳng định ông vẫn còn nguyên khát khao chiến thắng như những ngày đầu, bất chấp chỉ giành 1 danh hiệu trong 8 năm qua. Ông chia sẻ: "Tôi có một căn phòng ở nhà để lưu giữ các bản sao Cúp, huy chương và áo đấu. Đó là bảo tàng của cá nhân tôi.

Và, như tôi vẫn nói, bảo tàng là lịch sử, không phải một phần trong cuộc sống của tôi. Nó không phải hiện tại, càng không phải của tương lai. Tôi của hôm nay thuộc về hôm nay, không phải những gì đã làm trong quá khứ. Tôi được đánh giá dựa trên những gì tôi làm hôm nay".

Mourinho cũng khẳng định, ông của hiện tại là phiên bản tốt hơn nhiều so với trước. "Một HLV luôn giỏi hơn sau khi có những trải nghiệm", ông cho biết, "Bây giờ tôi cảm thấy mình vị tha hơn, dùng bóng đá để hỗ trợ người khác chứ không phải tôn vinh bản thân. Tôi nghĩ nhiều hơn về CLB, niềm vui của người hâm mộ hơn là về bản thân mình".

Tại Stamford Bridge rạng sáng 1/10, chúng ta hãy chờ xem Mourinho của hiện tại sẽ như thế nào, liệu thực sự tốt hơn hay chỉ khiến người ta tiếc nuối về những ký ức vinh quang xưa cũ.