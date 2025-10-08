Jordi Alba tuyên bố giải nghệ, 'băng đảng' Barca tại Inter Miami sắp tan rã

"Thời khắc khép lại một chương thực sự ý nghĩa trong cuộc đời tôi đã đến. Tôi quyết định kết thúc sự nghiệp chuyên nghiệp của mình vào cuối mùa giải này", Alba chia sẻ. "Tôi làm điều đó với niềm tin, sự bình yên và hạnh phúc trọn vẹn. Bởi vì tôi cảm thấy mình đã bước đi trên con đường này với tất cả đam mê, và giờ là thời điểm thích hợp để mở ra một chương mới.

Bóng đá đã cho tôi tất cả mọi thứ. Xin cảm ơn các đồng đội, huấn luyện viên, nhân viên, và các đối thủ đã thúc đẩy tôi cống hiến hết mình. Tôi đặc biệt muốn cảm ơn những CLB đã định hình cuộc đời tôi”.

Trong số các đội bóng Alba muốn tri ân có Hospitalense, Cornella, Nastic de Tarragona, Valencia, Barca và Inter Miami . Anh kết lại: “Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến Inter Miami vì đã mở rộng cánh cửa đón tôi, cho tôi cơ hội tận hưởng hành trình này đến tận giây phút cuối cùng. Hôm nay, tôi khép lại chương này với niềm tin rằng tôi đã cống hiến hết mình, bóng đá đã và sẽ luôn là một phần thiết yếu trong cuộc sống của tôi. Cảm ơn bóng đá vì tất cả”.

Jordi Alba đã sát cánh cùng Messi ở Barcelona và Inter Miami

Alba là hậu vệ trái người Tây Ban Nha, từng chơi cho Valencia, Barcelona, Inter Miami ... Vào tháng 7/2012, Alba gia nhập Barcelona từ Valencia với giá 14 triệu euro. Anh đã chơi 459 trận cho Barcelona, đóng góp 27 bàn thắng và 99 pha kiến tạo. Trong giai đoạn này, Alba trở thành lựa chọn số 1 của Barcelona , là hậu vệ trái khó thay thế của đội tuyển Tây Ban Nha và là cầu thủ chạy cánh trái hàng đầu châu Âu.

Anh ra sân 93 trận cho đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, đóng góp 9 bàn thắng và 22 pha kiến tạo. Đỉnh cao trong sự nghiệp của cầu thủ 36 tuổi là 1 chức vô địch EURO và 1 lần đăng quang Champions League.

Tuần trước, người đồng đội Busquets của anh cũng tuyên bố giải nghệ. Động thái của cả 2 diễn ra trong bối cảnh hợp đồng giữa họ và Inter Miami sẽ đáo hạn sau chiến dịch 2025 và cả 2 bên không có ý định gia hạn.

Hai huyền thoại của Barcelona và Tây Ban Nha quyết định kết thúc sự nghiệp. Điều đó cũng có nghĩa Messi sắp "lẻ loi" tại Miami. Vì từ mùa sau, nhóm từng gắn bó với Messi tại Barca gồm Busquets, Alba, Suarez thì chỉ còn Suarez bám trụ lại Miami.