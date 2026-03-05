JOOLA ra mắt vợt pickleball PRO V: Giải phóng năng lượng, nâng cao chiến thắng!

Sáng 5/3 tại Areno 463 (463 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội), JOOLA Vietnam tổ chức sự kiện ra mắt cây vợt pickleball PRO V – phiên bản nâng cấp mới nhất của dòng Pro. Theo đại diện JOOLA, PRO V được phát triển dựa trên triết lý “Energy Unlock” – công nghệ không thay thế người chơi mà giúp giải phóng tối đa năng lượng tự nhiên trong từng chuyển động. Thay vì tạo ra sức mạnh nhân tạo, cây vợt tập trung khuếch đại lực đánh vốn có, mang lại cảm giác kết nối liền mạch giữa người chơi và trang bị.

Điểm nhấn của PRO V nằm ở công nghệ độc quyền KineticFrame – “trái tim” của sản phẩm. Công nghệ này được thiết kế xoay quanh chuyển động tự nhiên của người chơi, từ động tác vung tay, tích lực cho đến thời điểm tiếp xúc bóng. Khi bóng chạm mặt vợt, khung vợt sẽ uốn cong có kiểm soát, giữ lại năng lượng trong khoảnh khắc ngắn trước khi giải phóng, giúp cú đánh trở nên đầm tay và ổn định hơn.

Nhờ cơ chế này, PRO V mang lại nhiều lợi thế trong thi đấu: hấp thụ lực tốt khi phòng thủ, hỗ trợ đặt bóng chính xác, đồng thời chuyển hóa tốc độ vung tay thành sức mạnh bổ sung khi tấn công. Điều này giúp người chơi duy trì sự kiểm soát ngay cả trong các pha bóng tốc độ cao.

Bên cạnh công nghệ lõi, phiên bản PRO V cũng được nâng cấp về thiết kế và hệ thống nhận diện. Sản phẩm sở hữu tem hologram đa lớp “Holographic Trinity”, họa tiết in bảo mật tinh xảo cùng điểm phản quang làm nổi bật vị trí công nghệ trên thân vợt. Hệ thống này không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn góp phần hạn chế nguy cơ hàng giả trên thị trường.

So với các phiên bản Pro trước đây, PRO V có khung vợt mỏng hơn, được gia cường bằng sợi carbon và lớp foam đặc biệt. Nhờ đó, khả năng chuyển trạng thái giữa các pha bóng – từ baseline, reset cho đến dinks – trở nên mượt mà hơn, đồng thời cải thiện tốc độ xử lý bóng và độ chính xác trong các cú flick.

Đại diện JOOLA chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng công nghệ không nên thay thế người chơi, mà phải hỗ trợ và khuếch đại năng lượng tự nhiên của họ. PRO V chính là minh chứng rõ ràng cho triết lý đó.”